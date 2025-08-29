Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man អញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់លោក Gerry Brownlee

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភានូវែលហ្សេឡង់ លោក Gerry Brownlee បានអញ្ជើគមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man និងប្រធានសភានូវែលសេឡង់ លោក Gerry Brownlee ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ (រូបថត៖ VOV)

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា នៅវិមានរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអធិក អធមជូនចំពោះប្រធានសភានូវែលសេឡង់។ បន្ទាប់ពីពិធីទទួលស្វាគមន៍ ប្រធានរដ្ឋសភាទាំងពីររូបបានដំណើរការពិភាក្សា។

ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តពង្រឹងនិងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ខ្ពស់   ផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍រវាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ បង្កើនការជួបប្រាស្រ័យរវាងគណៈកម្មាធិការ ក្រុមសមាជិកសភាមិត្តភាព និងក្រុមសមាជិកសភាវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងពីរ។ ស្នើឱ្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបង្ហើយយ៉ាងឆាប់ៗ រាល់កម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តភាព ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សំដៅបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងថ្មី; នូវែលហ្សេឡង់ឧបត្ថម្ភការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Tran Thanh Man ក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរត្រូវមានវិធានការទម្លុះទម្លាយសំដៅនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មឡើងដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៦ ជាពិសេសជំរុញការបំពេញបន្ថែមលើទំនិញនៃប្រទេសទាំងពីរ សំដៅជំរុញការនាំចេញផលិតផលប្រកបដោយគុណសម្បត្តិនៃប្រទេសនីមួយៗ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ធ្វើឱ្យផលប្រយោជន៍ភាគច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ដែលប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិក។

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីៗដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល គឺជាប្រៀបខ្លាំងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់; បង្ហាញពីបំណងចង់សិក្សាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់; ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល កម្លាំងពលកម្ម ទេសចរណ៍ និងបើកការហោះហើរត្រង់ ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។

ដោយយល់ស្របនឹងសំណើរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man ប្រធានសភានូវែលសេឡង់ លោក Gerry Brownlee បានឲ្យដឹងថា ក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកនាពេលនេះ ប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ; អះអាងថា នូវែលសេឡង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីពិចារណាបង្កើនការនាំចូលផលិតផលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់វៀតណាម ទៅក្នុងទីផ្សារនូវែលសេឡង់ ដោយហេតុនេះជួយឱ្យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីររីក ចម្រើនឈានដល់គោលដៅ ៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នាពេលឆាប់ៗនេះ។ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាទាំងពីរក៏បានឯកភាពថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ អាស៊ាន និងបណ្តាវេទិកាដឹកនាំដោយអាស៊ាន៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

