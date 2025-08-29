ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man អញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់លោក Gerry Brownlee
នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា
នៅវិមានរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអធិក
អធមជូនចំពោះប្រធានសភានូវែលសេឡង់។ បន្ទាប់ពីពិធីទទួលស្វាគមន៍ ប្រធានរដ្ឋសភាទាំងពីររូបបានដំណើរការពិភាក្សា។
ក្នុងជំនួបនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តពង្រឹងនិងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយ
តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ
ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍រវាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ
បង្កើនការជួបប្រាស្រ័យរវាងគណៈកម្មាធិការ ក្រុមសមាជិកសភាមិត្តភាព
និងក្រុមសមាជិកសភាវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងពីរ។
ស្នើឱ្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបង្ហើយយ៉ាងឆាប់ៗ
រាល់កម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តភាព ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សំដៅបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងថ្មី;
នូវែលហ្សេឡង់ឧបត្ថម្ភការបណ្តុះបណ្តាល
និងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាព
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Tran
Thanh Man ក៏បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរត្រូវមានវិធានការទម្លុះទម្លាយសំដៅនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មឡើងដល់
៣ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៦
ជាពិសេសជំរុញការបំពេញបន្ថែមលើទំនិញនៃប្រទេសទាំងពីរ
សំដៅជំរុញការនាំចេញផលិតផលប្រកបដោយគុណសម្បត្តិនៃប្រទេសនីមួយៗ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ
ធ្វើឱ្យផលប្រយោជន៍ភាគច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) ដែលប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិក។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក
Tran Thanh Man បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីៗដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល គឺជាប្រៀបខ្លាំងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់; បង្ហាញពីបំណងចង់សិក្សាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មស្អាត
និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់; ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល
កម្លាំងពលកម្ម ទេសចរណ៍ និងបើកការហោះហើរត្រង់
ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។
ដោយយល់ស្របនឹងសំណើរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man ប្រធានសភានូវែលសេឡង់ លោក Gerry Brownlee បានឲ្យដឹងថា ក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកនាពេលនេះ ប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ; អះអាងថា នូវែលសេឡង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីពិចារណាបង្កើនការនាំចូលផលិតផលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់វៀតណាម ទៅក្នុងទីផ្សារនូវែលសេឡង់ ដោយហេតុនេះជួយឱ្យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីររីក ចម្រើនឈានដល់គោលដៅ ៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នាពេលឆាប់ៗនេះ។ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាទាំងពីរក៏បានឯកភាពថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ អាស៊ាន និងបណ្តាវេទិកាដឹកនាំដោយអាស៊ាន៕