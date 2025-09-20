Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Kuala Lumpur ប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី លោក Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul ជាអធិបតីពិធីទទួលស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Tran Thanh Man និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី។
  ប្រធានសភាតំណាងរាស្រ្តម៉ាឡេស៊ី Tan Sri Dato' Johari bin Abdul ទទួលស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man (រូបថត៖ Le Tuyet/VOV)  
  ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានសភាជាន់ទាបម៉ាឡេស៊ី Tan Sri Dato' Johari bin Abdul (រូបថត៖ Le Tuyet/VOV)  
  ប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ី Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah និងប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man (រូបថត៖ Le Tuyet/VOV)  

នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបណ្តាញសភាតាមរយៈការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ គណៈប្រតិភូកម្រិតគណៈកម្មាធិការ ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកសភាស្ត្រី និងសមាជិកសភាវ័យក្មេង; ចែករំលែកព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាង និងសុក្រិតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលសមស្រប បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការអនុវត្តខ្លឹមសារ/វិស័យថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលបានបង្កើតឡើងថ្មី។

ភាគីទាំងពីរនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ និងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ។ រដ្ឋសភាវៀត ណាម និងសភាម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅវេទិកាពហុភាគីដូចជា AIPA សហភាពអន្តរសភា (IPU) វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APPF) ជាដើម។

មុននោះ នាថ្ងៃដដែល ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ី Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារសន្តិភាពនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

វៀតណាមនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារសន្តិភាពនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

ក្នុងឱកាសដែលប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង និងភរិយា ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨០ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពទ្វេភាគីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអញ្ជើញឆ្លើយសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអន្ថន័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top