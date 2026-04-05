ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកហាណូយក្នុងឱកាសបុណ្យអ៊ីស្ទើរ
នៅទីនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភា បានគូសបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលលេចធ្លោនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេស ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ និងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពី ៤០ ឆ្នាំ សម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ជាច្រើន ដោយមានការចូលរួមចំណែករបស់បក្សទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល និងប្រជាជនទាំងមូល ក្នុងនោះមានបណ្តាសាសនា ជាពិសេសសាសនាកាតូលិកវៀតណាម។ សាសនាកាតូលិកវៀតណាមបានរួមចំណែកយ៉ាងល្អដល់វិស័យអប់រំ សុខភាព ការការពារបរិស្ថាន សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ ក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់អំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមនៅក្នុងតំបន់។ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះ កាតូលិកជាង ៧,៨ លាននាក់ទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្ម។ បូជាចារ្យពីររូបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិករដ្ឋសភា និងបូជាចារ្យ ១២ រូបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត”។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងការរីករាយដែលទំនាក់ទំនងវៀតណាម-វ៉ាទីកង់ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាផ្លូវការទៅជាឋានៈជាស្ថាប័នតំណាង ហើយវ៉ាទីកង់បានតែងតាំងអាចារ្យម្នាក់ជាតំណាងរបស់ខ្លួននៅវៀតណាមចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់ មិន បានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ (បើកនៅព្រឹកស្អែក) រដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីជំនឿ និងសាសនា (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ គោលដៅចម្បងមួយគឺបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សាសនានានាឱ្យដំណើរការស្របតាមច្បាប់វៀតណាម និងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ និងធនធាននៃសាសនាក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។
រីឯខ្លួនវិញ ចំពោះលោក អាចារ្យ ចូសេហ្វ វូ វ៉ាន់ ធៀន ប្រធានព្រះសហគមន៍កាតូលិកហាណូយ បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃទីក្រុងហាណូយ ដែលតែងតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ភូមិភាគកាតូលិកហាណូយ ដើម្បីដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍ និងគោលបំណងរបស់ខ្លួន។ ហើយបានអះអាងថា លោកនឹងខិតខំចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ៕