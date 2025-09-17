Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន ចាប់ផ្តើមចូលរួមមហាសន្និបាត AIPA-៤៦ និងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី

នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន និងភរិយា លោកស្រី Nguyen Thi Thanh Nga រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់ទីក្រុង Kuala Lumpur (ម៉ាឡេស៊ី) ដើម្បីចាប់ផ្តើមចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៤៦ (AIPA-៤៦) និងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន និងភរិយាមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Bunga Raya Complex ទីក្រុង Kuala Lumpur។ រូបថត៖ Le Tuyet/VOV

ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន គ្រោងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ AIPA ចូលរួមពិធីបើក និងថ្លែងសុន្ទរកថាសំខាន់នៅសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី១។ ប្រធានរដ្ឋសភាក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រធានគណៈប្រតិភូនៃសភាសមាជិក AIPA និងដៃគូនានាផងដែរ។

នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ី បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាផ្លូវការនូវទំនាក់ទំនងទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន)។ ក្នុងទំនាក់ទំនងជារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរ រដ្ឋសភាវៀតណាមនិងសភាម៉ាឡេស៊ីបន្តរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងទ្វេភាគី និងពហុភាគី។ ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូជាប្រចាំ  និងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅយន្តការអន្តរសភាក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ដូចជាសហភាពអន្តរសភា (IPU) វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APPF) AIPA ជាដើម។ តាមគម្រោង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ប្រធានរដ្ឋសភានឹងមានការពិភាក្សា និងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី; ជួបជាមួយកម្មាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃស្ថានទូត និងតំណាងសហគមន៍ជន វៀតណាមនៅម៉ាឡេស៊ី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូជិត ១.០០០ នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័ន សាខា មូលដ្ឋាន អង្គការអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនទូទាំងប្រទេស។
