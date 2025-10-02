ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាគុយបាលោក Esteban Lazo Hernandez ជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ
ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តសម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត “ឆ្នាំមិត្តភាពវៀតណាម - គុយបា” (ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦០ - ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥); បង្កើតលក្ខខណ្ឌ អំណោយផល និងលើកទឹកចិត្តដល់ការពង្រីកការចូលរួមរបស់អង្គការ និងសហគ្រាស នៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃប្រទេសនីមួយៗ; ផ្តោត លើការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ជាពិសេសលើ វិស័យសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបានព្រមព្រៀងដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃ ប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាការពង្រីកទៅកាន់វិស័យសក្តានុពលផ្សេងៗទៀត៕