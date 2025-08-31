Báo Ảnh Việt Nam

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង នឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយមនិងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅចិន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង នឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើលទ្ធិហ្វាស៊ីស និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥។ រូបថត៖ VGP

ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅចិនរបស់ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង  តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA ចូលជួបសម្ភាសនៅវិមាន៧មករា ។
