ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង នឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយមនិងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅចិន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង នឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើលទ្ធិហ្វាស៊ីស និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥។
ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅចិនរបស់ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping៕
តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម