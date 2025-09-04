ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿងគឿង ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនានានៅ ពិធីអបអរសាទរជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយម
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣ កញ្ញា នៅទីក្រុងប៉េកាំង (ប្រទេសចិន) ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ ចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោក លើ ហ្វាស៊ីសនិយម ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានជួបជាមួយព្រះមហាក្ស ត្រកម្ពុជា នរោត្តម សីហមុនី លេខាទីមួយ និងជាប្រធានរដ្ឋគុយបា លោក Miguel Diaz-Canel Bermudez អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតកូរ៉េ លោក Kim Jong Un ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក Anwar Ibrahim ប្រធានរដ្ឋសភាទីម័រខាង កើតលោកស្រី Maria Fernanda Lay ប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គោលីលោក Ukhnaagiin Khurelsukh ប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាន លោក Kassym Jomart Tokayev ប្រធានាធិបតីអាស៊ែបៃហ្សង់ លោក Ilham Aliyev ប្រធានាធិបតីតាជីគីស្ថាន លោក Emomali Rahmon ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ លោក Denis Sassou N'Guesso និងប្រធានាធិបតីហ្ស៊ីមបាវ៉េ Emmerson Mnangagwa។
ជំនួបទាំងនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរ និងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាង វៀតណាម និងប្រទេសនានា ជាពិសេសមិត្តភក្តិជាប្រពៃណីក្នុងតំបន់ជាច្រើនលើពិភព លោក ចាប់ពីអាស៊ីកណ្តាល រហូតដល់អឺរ៉ុប និងអាហ្វ្រិក៕