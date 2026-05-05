ប្រទេសវៀតណាមទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ២ លាននាក់ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦
យោងតាមនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២,០៣ លាននាក់ ដែលនាំឱ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបក្នុងរយៈពេល៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ កើនឡើងដល់ ៨,៨ លាននាក់ កើនឡើង ១៤,៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសម្រេចបាន ៣៥% នៃគោលដៅទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ទាំងមូល។
លទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់វៀតណាមជាគោលដៅទេសចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព និងកាន់តែទាក់ទាញ នៅលើផែនទីទេសចរណ៍អន្តរជាតិ។ នេះក៏ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៤ខែជាប់ៗគ្នា ដែលឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍វៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ២ លាននាក់ក្នុងមួយខែ ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ បានឈានដល់ ៨,៨ លាននាក់ផងដែរ។ ក្នុងរយៈពេល៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ ទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរកំពូលទាំង ១០ របស់វៀតណាមគឺ៖ ចិន កូរ៉េខាងត្បូង រុស្ស៊ី តៃវ៉ាន់ (ចិន) កម្ពុជា សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌា ជប៉ុន អូស្ត្រាលី និងហ្វីលីពីន។
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតសញ្ញាសម្គាល់អាស្រ័យដោយមានធនធានទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែប ទេសភាពធម្មជាតិដ៏តែមួយគត់ និងវប្បធម៌ដ៏ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ។ រួមជាមួយគ្នានោះ គោលនយោបាយទិដ្ឋាការកាន់តែបើកចំហ ការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសចរណ៍យ៉ាងងាយស្រួល និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតផលទេសចរណ៍កាន់តែច្នៃប្រឌិត បានជួយប្រទេសវៀតណាមអះអាងបន្តិចម្តងៗនូវឋានៈជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញឈានមុខគេនៅអាស៊ី ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាពនាពេលខាងមុខ៕