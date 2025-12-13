Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រតិភូប្រមាណ ២.០០០នាក់ នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិលើកទី១១

នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម ធីថាញ់ ត្រា បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហា ផ្ទៃ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា ទេសចរណ៍ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ លើការងារត្រៀមរៀបចំមហា សន្និបាតលើកទី១១ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។

លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖TTXVN)

មហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិលើកទី១១ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទ្រង់ ទ្រាយធំ ដែលមានប្រតិភូផ្លូវការប្រមាណ ២.០០០នាក់ចូលរួម។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ការងារត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតកំពុងត្រូវបានបង្ហើយជាបន្ទាន់។ នៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងលើកតម្កើងវីរបុរសចំនួន ១៨៦ នាក់ និងយុទ្ធជនប្រឡងប្រណាំងទូទាំងប្រទេសចំនួន ១០០ នាក់។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តទៅមហាសន្និបាតនេះ ក៏នឹងមានការតាំងពិព័រណ៍មួយ ដែលបង្ហាញពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់រយៈពេល ៤០ ឆ្នាំ និងពិព័រណ៍រូបថតដែលមានប្រធានបទ "ប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ - ដើម្បីប្រទេសវៀតណាមដ៏រឹងមាំមួយ"។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រីហ្វាម ធីថាញ់ត្រា បានស្នើឱ្យអង្គភាពទាំងអស់បង្ហើយការត្រៀមរៀបចំទាំងអស់ សម្រាប់មហា សន្និបាតនេះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ។ ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីស្មារតីនៃការប្រឡងប្រណាំងក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថាប័នការទូតនិងសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម

ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថាប័នការទូតនិងសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម

នាទី ១២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំពិធីជួបប្រាស្រ័យប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយតំណាងសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top