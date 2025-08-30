ព័ត៌មាន
ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៥ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន អនុប្រធានខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋ លោក Can Dinh Tai បានឲ្យដឹងថា ការលើកលែងទោសមិនមានការរើសអើង ឬដាក់កំហិតលើអ្នកទោសណាមួយឡើយ។ អ្នកទោសទាំងអស់ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ ត្រូវបានពិចារណាដើម្បីលើកលែងទោសតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់ មិនថាអ្នកទោសនោះជាជនជាតិវៀតណាម ឬជនបរទេសនោះទេ។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៥ ប្រធានរដ្ឋបានសម្រេចលើកលែងទោសសម្រាប់មនុស្ស ៨.០៥៥ នាក់។ ក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសដល់មនុស្សចំនួន ១៣.៩២០ នាក់។
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Tuyen អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលបានឲ្យដឹងថា ក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលត្រូវបានលើកលែងទោសលើកនេះ មានជនបរទេសចំនួន ៦៦ នាក់ ដោយមានសញ្ជាតិចំនួន ១៨ ផ្សេងៗគ្នា។ ជូនដំណឹងបន្ថែមអំពីការងារលើកលែងទោស ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Tuyen បានឲ្យដឹងថា៖
ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ រដ្ឋបានផ្តល់ការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្នកទោសចំនួន ៤០ ដង។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រធានរដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសចំនួន ១១ សម្រាប់អ្នកទោសជិត ១០០.០០០ នាក់ ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌក្រោមច្បាប់លើកលែងទោសឱ្យវិលត្រឡប់មកគ្រួសារនិងសហគមន៍វិញ។ ឆ្នាំនេះ បក្ស និងរដ្ឋបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ។ មុននោះ ក្នុងឱកាសថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ប្រធានរដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសសម្រាប់មនុស្សជាង ៨.០៥៥ នាក់ និងដំណាក់កាលទី២ ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញានេះ នឹងលើកលែងទោសសម្រាប់មនុស្ស ១៣.៩២០ នាក់។ បើរាប់បញ្ចូលការលើកលែងទោសទាំងពីរលើក ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលមានចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានលើកលែងទោសច្រើនជាងគេមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមក”៕