ប្រកាសបញ្ជីបេក្ខជនចំនួន ១៩ រូបសម្រាប់ពានរង្វាន់ “គំរូយុវជនវៀតណាមឆ្នើម” ឆ្នាំ ២០២៥
ពានរង្វាន់ “គំរូយុវជនវៀតណាមឆ្នើម” គឺជាពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាព ដែលលើកតម្កើងយុវជនអាយុក្រោម ៣៥ ឆ្នាំ ដែលសម្រេចបានសមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងវិស័យចំនួន ១០៖ ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ - នវានុវត្តន៍ ពលកម្មនិងផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម-ការចាប់ផ្តើមអាជីព ការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ អប់រំកាយនិងកីឡា សកម្មភាពសង្គម វប្បធម៌និងសិល្បៈ និងអភិបាលកិច្ចរដ្ឋ។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ គណកម្មការរៀបចំបានទទួលការតែងតាំងបេក្ខជនចំនួន ១៤៥ រូប ពីអង្គភាពចំនួន ៣៧ ទូទាំងប្រទេស ក្នុងនោះមានសំណុំឯកសារតែងតាំងដោយខ្លួនឯងចំនួន ៤ រូប។ ការបោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ពានរង្វាន់គំរូយុវជនវៀតណាមឆ្នើមឆ្នាំ ២០២៥ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦។
ក្រោយរយៈពេល ២៩ ឆ្នាំ ពានរង្វាន់នេះបានលើកតម្កើងគំរូយុវជនវៀតណាមឆ្នើមចំនួន ២៩០ នាក់ និងគំរូយុវជនវៀតណាមដ៏មានសក្តានុពលចំនួន ២៨៥ នាក់ក្នុងវិស័យជាច្រើន។ គំរូយុវជនជាច្រើនបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានកិត្យានុភាពក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ ក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នើម វិចិត្រករល្បីៗ និងពលរដ្ឋឆ្នើមៗ៕