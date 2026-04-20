ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់
ទាក់ទងនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ សមាជិកសភាជាច្រើនបានសម្តែងការយល់ស្របខ្ពស់ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីស្ថានភាព និងបរិបទអន្តរជាតិ ហើយក៏យល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈ គោលដៅ ក្រុមដំណោះស្រាយ និងភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ទៅរដ្ឋសភាផងដែរ។ សមាជិកសភា មានការរំពឹងទុកលើការសន្យាដ៏មុតមាំរបស់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ជាពិសេសគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ចាប់ពី ១០% ឡើងទៅ។ លោកស្រី Ta Thi Yen សមាជិកសភានៃខេត្ត Dien Bien បានផ្ដល់យោបល់ថា៖
“ប្រការដ៏សំខាន់នោះ គឺមិនគ្រាន់តែសម្រេចបានគោលដៅកំណើនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវរក្សាស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលវែង។ ប្រសិនបើធ្វើតាមគំរូកំណើនចាស់ ដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដើមទុន ធនធាន និងកម្លាំងពលកម្មថោក យើងទំនងជាមិនអាចសម្រេចបានគោលដៅឡើយ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាកំណើនដោយផ្អែកលើផលិតភាព នវានុវត្តន៍ និងតម្លៃបន្ថែម ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់ពិសេសលើតួនាទីរបស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ក៏ដូចជាការទាញយកឱកាសពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី៤ផងដែរ”។
អង្គប្រជុំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានភាពបើកចំហរខ្ពស់ ហើយនៅចំពោះមុខស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏ពោរពេញទៅដោយការប្រែប្រួល ជាមួយនឹងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ការរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ មជ្ឈមណ្ឌលប្រេងឧស្ម័នអន្តរជាតិ និងទីផ្សារធំៗ កំពុងធ្វើឲ្យកើតមានឧបសគ្គបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ក្រៅពីនោះ ភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្ម និងពន្ធបដិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បង្កឡើងបញ្ហាប្រឈមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងដែរ៕