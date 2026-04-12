បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ឡាវ និងកម្ពុជា
នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃបេសកកម្មឡាវ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត បានសម្តែងការរីករាយចំពោះការអភិវឌ្ឍមិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងការតភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាម និងឡាវ។ ក្នុងឱកាសនេះ ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាល ទី១៦ និងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្ស និងរដ្ឋឡាវដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦- ២០៣១។
ចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thongphane Savanphet ប្រធានគណៈប្រតិភូឡាវ បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នារបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីរក្សាកំណើន និងធានាសន្តិសុខថាមពលក្នុងចំណោមស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញ។
នៅឯបេសកកម្មរបស់កម្ពុជា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ និងបានសម្តែងទំនុកចិត្តថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងរឹងមាំ និងវិបុលភាព។ លោកប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត និងសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី ជាពិសេសរវាងគណៈប្រតិភូទាំងពីរនៅទីក្រុងញូវយ៉ក។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឈា កែវ ប្រធានគណៈប្រតិភូកម្ពុជា បានយល់ព្រមជំរុញបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើបញ្ហាអន្តរជាតិ និងតំបន់ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នា ជាពិសេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក នាពេលខាងមុខ៕