ព័ត៌មាន

បើកសម្ពោធគម្រោងទី១ នៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី Da Nang

នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ សីហា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានសម្របសម្រួលជាមួយសាជីវកម្ម Sun Group រៀបចំពិធីបើកសម្ពោធគម្រោងវិនិយោគលើការសាងសង់និងធ្វើអាជីវកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃតំបន់មុខងារលេខ ៥ នៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី ទីក្រុង Da Nang ដោយចាក់គ្រឹះសម្រាប់បង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងគេនៅវៀតណាម។
គណៈប្រតិភូចុចប៊ូតុងបើកសម្ពោធគម្រោង។ រូបថត៖ Thanh Long/VOV-ភូមិភាគកណ្តាល

គម្រោងតំបន់មុខងារសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មលេខ៥ នៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំ Hoa Vang ជើងភ្នំ Ba Na។

ថ្លែងមតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Luong Nguyen Minh Triet ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានអះអាងថា៖ “គម្រោងវិនិយោគលើការសាងសង់និងធ្វើអាជីវកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់មុខងារលេខ៥ មានអត្ថន័យ “បើកដំណើរការ” តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃទីក្រុង Da Nang ។ នេះជាគម្រោងដែលមានសារៈសំខាន់ពិសេស និងមានអត្ថន័យជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុង។ ជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃការអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិទី ២ ខែកញ្ញា និងមហាសន្និបាតលើកទី ២៣ នៃបក្ខភាគទីក្រុង Da Nang អាណត្តិ ២០២៥-២០៣០ គម្រោងបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុងនិងវិនិយោគិនក្នុងការសម្រេចបានការកសាងទីក្រុង Da Nang ទៅជាទីក្រុងធំ អេកូឡូស៊ី ឆ្លាតវៃ វិសេសវិសាល ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងមានឋានៈអន្តរជាតិ”។

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី Da Nang គឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTZ) ដំបូងគេក្នុងប្រទេស ដែលបង្កើតឡើងក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៥ លើផ្ទៃដីជិត ១.៩០០ ហិកតា ចែកចេញជា ៧ តំបន់រងមុខងារ រួមមាន៖ ផលិតកម្ម ឡូជីស្ទិក ពាណិជ្ជកម្ម-សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងនវានុវត្តន៍៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

