ព័ត៌មាន

បើកពិធីបុណ្យភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីហាណូយ ម្ហូបអាហារ និងទេសចរណ៍តាមដងផ្លូវ ឆ្នាំ ២០២៥

នាទី ១២ ខែធ្នូ នៅទីលានវប្បធម៌ច្នៃប្រឌិត Tay Ho (ផ្លូវថ្មើរជើង Trinh Cong Son ទីក្រុងហាណូយ) មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ Tay Ho បានបើកសម្ពោធពិធីបុណ្យភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីហាណូយ ម្ហូបអាហារ និងទេសចរណ៍តាមដងផ្លូវ ឆ្នាំ ២០២៥ ដោយមានប្រធានបទ "សិប្បកម្មរាប់រយមុខ រសជាតិរាប់ពាន់មុខរីកសាយភាយ"។

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីបើក (រូបថត៖ VNA)

ពិធីបុណ្យនេះបានប្រមូលផ្តុំតូបលក់ទំនិញជិត ៨០ តូបនៅទូទាំងផ្ទៃដី ៥.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដោយបង្កើតឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលក្ខណៈនៃភូមិសិប្បកម្ម និងផ្លូវថ្នល់ប្រពៃណី រួមជាមួយនឹងកន្លែងធ្វើម្ហូបរបស់ទីក្រុងហាណូយ។ លោកង្វៀនត្រឹនក្វាង អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងពិធីបើកថា៖ “ពិធីបុណ្យភូមិសិប្បកម្ម និងទេសចរណ៍តាមដងផ្លូវទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥ គឺជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងគោរពតម្លៃនៃភូមិសិប្បកម្ម ផ្លូវថ្នល់ និងខ្លឹមសារម្ហូបអាហារនៃរាជធានី។ ការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍ និងផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេសៗដែលទាក់ទងនឹងភូមិសិប្បកម្ម ផ្លូវថ្នល់ និងវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ។ ការតភ្ជាប់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង - អាជីវកម្ម - សិប្បករ - សហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទេសចរណ៍។ រួមចំណែកដល់ការកសាងរូបភាពទីក្រុងហាណូយជា "គោលដៅសុវត្ថិភាព រួសរាយរាក់ទាក់ មានគុណភាពខ្ពស់ និងទាក់ទាញ" ទីក្រុងសម្រាប់សន្តិភាព និងទីក្រុងច្នៃប្រឌិតសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ ពិធីបិទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ)៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថាប័នការទូតនិងសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម

នាទី ១២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំពិធីជួបប្រាស្រ័យប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយតំណាងសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅវៀតណាម។
