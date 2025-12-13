ព័ត៌មាន
បើកពិធីបុណ្យភូមិសិប្បកម្មប្រពៃណីហាណូយ ម្ហូបអាហារ និងទេសចរណ៍តាមដងផ្លូវ ឆ្នាំ ២០២៥
ពិធីបុណ្យនេះបានប្រមូលផ្តុំតូបលក់ទំនិញជិត ៨០ តូបនៅទូទាំងផ្ទៃដី ៥.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដោយបង្កើតឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលក្ខណៈនៃភូមិសិប្បកម្ម និងផ្លូវថ្នល់ប្រពៃណី រួមជាមួយនឹងកន្លែងធ្វើម្ហូបរបស់ទីក្រុងហាណូយ។ លោកង្វៀនត្រឹនក្វាង អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងពិធីបើកថា៖ “ពិធីបុណ្យភូមិសិប្បកម្ម និងទេសចរណ៍តាមដងផ្លូវទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥ គឺជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងគោរពតម្លៃនៃភូមិសិប្បកម្ម ផ្លូវថ្នល់ និងខ្លឹមសារម្ហូបអាហារនៃរាជធានី។ ការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរណ៍ និងផលិតផលទេសចរណ៍ពិសេសៗដែលទាក់ទងនឹងភូមិសិប្បកម្ម ផ្លូវថ្នល់ និងវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ។ ការតភ្ជាប់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង - អាជីវកម្ម - សិប្បករ - សហគមន៍ក្នុងស្រុកនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទេសចរណ៍។ រួមចំណែកដល់ការកសាងរូបភាពទីក្រុងហាណូយជា "គោលដៅសុវត្ថិភាព រួសរាយរាក់ទាក់ មានគុណភាពខ្ពស់ និងទាក់ទាញ" ទីក្រុងសម្រាប់សន្តិភាព និងទីក្រុងច្នៃប្រឌិតសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ ពិធីបិទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ)៕