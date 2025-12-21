ព័ត៌មាន
បើកពិធីបុណ្យបោះឈូងបីប្រទេស វៀតណាម - ឡាវ - ចិន លើកទី៩
ពិធីបុណ្យបោះចោលឈូងបីប្រទេសវៀតណាម - ឡាវ - ចិន ត្រូវបានរៀបចំឆ្លាស់គ្នាដោយតំបន់ដែលមានព្រំដែនរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសទាំងបីគឺ វៀតណាម ឡាវ និងចិន។ ពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ រួមមានសកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែប និងទាក់ទាញជាច្រើន ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ប្រទេសវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពីខេត្តឌៀនបៀន និងឡៃចូវ (វៀតណាម) ខេត្តផុងសាលី (ឡាវ) និងស្រុកជាំងឆេង ក្រុងពូអឺ - ខេត្តយូណាន (ចិន)។
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ និងវប្បធម៌ដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាព ពង្រីកការផ្លាស់ប្តូរ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការទូតរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនរវាងតំបន់ព្រំដែន។ ពិធីបុណ្យនេះក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សម្រស់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ពិសេសរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសទាំងបី ណែនាំសក្តានុពលទេសចរណ៍ បើកទូលាយឱកាសសហប្រតិបត្តិការ និងរួមចំណែកដល់ការកសាងព្រំដែនសន្តិភាព ស្ថិរភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ លោក ង្វៀន មិញ ភូ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឌៀនបៀន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“ពីតម្លៃប្រពៃណី យើងនឹងដើរជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកអនាគត។ ដោយមានសមត្ថភាពទាំងអស់របស់យើង ខេត្តឌៀនបៀននឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយខេត្តឡៃចូវ (វៀតណាម) ខេត្តភាគខាងជើងឡាវ និងភាគនិរតីប្រទេសចិន ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការលើការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន ដោយហេតុនេះធ្វើឱ្យតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសយើងទាំងបីក្លាយជាទឹកដីនៃសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិតប្រាកដ”៕