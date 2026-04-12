ព័ត៌មាន

បើកទូលាយសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដោយផ្តោតលើក្រុមងាយរងគ្រោះ

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួនបីនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់; ច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន (ធ្វើវិសោធនកម្ម); និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីសារការី។

ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ ខ្លឹមសារបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ បានទទួលមតិយោបល់ជាច្រើនពីសមាជិកសភា។ យោងតាមសមាជិកសភា បទប្បញ្ញត្តិនេះមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសផងដែរ។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយនេះគឺការការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដែលទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសា រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គអំពី៖ សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការសម្របសម្រួល និងគោលនយោបាយជាក់ស្តែងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ការ និងដោះស្រាយជម្លោះវិនិយោគអន្តរជាតិ ; សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីភ្នាក់ងារតំណាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅបរទេស៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អាស៊ាន និងធនាគារពិភពលោកព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់បញ្ហានេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
