ព័ត៌មាន
បើកការដ្ឋានសាងសង់កន្លែងទទួល និងរក្សាទុកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) និងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។
កន្លែងទទួល និងរក្សាទុកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីត្រូវបានវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសដើម្បីទទួល និងរក្សាទុកសំណាកប្រមាណ ៣០០,០០០ ជាមួយនឹងស្តង់ដារបច្ចេកទេសទំនើប និងកន្លែងអភិរក្សដែលបំពេញតាមតម្រូវការរក្សាទុករយៈពេលវែង និងធានាគុណភាពដើម្បីបម្រើការធ្វើតេស្ត DNA។ សំណង់នេះ មានផ្ទៃដីសរុបប្រហែល ២.៣០០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយរំពឹងថា នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ ២០២៧។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ហ្គោវ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស អនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មការដឹកនាំជាតិ ៥១៥) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ «នេះមិនគ្រាន់តែជាគម្រោងសាងសង់នោះទេ ប៉ុន្តែជាគម្រោងនៃការទទួលខុសត្រូវ ការដឹងគុណ និងសេចក្ដីសង្ឃឹម។ សំណាកអដ្ឋិធាតុនីមួយៗដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនេះ បង្កប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការស្វែងរកឈ្មោះរបស់វីរយុទ្ធជនពលី; រួមជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមគ្រួសារ វង្សត្រកូល និងស្រុកកំណើត។ លទ្ធផលធ្វើតេស្ត DNA ដ៏ជោគជ័យនីមួយៗ នឹងជួយយុទ្ធជនពលីម្នាក់ទៀតឱ្យវិលត្រឡប់ទៅរកអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនវិញ; ជួយគ្រួសារមួយទៀតឱ្យធូរស្រាលពីការឈឺចាប់ អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍។ នោះគឺជាតម្លៃមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លា ដែលគម្រោងនេះកំពុងឆ្ពោះទៅរក»។
ក្នុងឱកាសនេះដែរ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ហ្គោវ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលខ្វះព័ត៌មាន ដល់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីមួយចំនួន៕