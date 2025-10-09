Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បិទសន្និបាតលើកទី១៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ សន្និបាតលើកទី ១៣ នៃគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣ បានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ ពីរយៈពេល ២ ថ្ងៃធ្វើការដោយទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងនៅសន្និបាត។ (រូបថត៖ VNA)
ក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ១៣ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ១៣ បានសម្រេចយ៉ាងពេញលេញនូវ ខ្លឹមសារ និងរបៀបវារៈដែលបានដាក់ចេញ ហើយទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗចំនួន ៤ រួមមាន៖ ទី១ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានអនុម័តលើឯកសារដាក់ជូនមហាសន្និបាត បក្សលើកទី ១៤; ឯកភាពលើការឧទ្ទេសនាមកម្មាភិបាលសម្រាប់គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិម និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមនីតិកាលទី ១៤; ផ្តល់យោបល់លើពេល វេលា ខ្លឹមសារ របៀបវារៈ បទប្បញ្ញត្តិការងារ និងបទបញ្ជាបោះឆ្នោតនៃមហាសន្និបាត លើកទី១៤។ ទី២ អនុម័តលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីរបាយការណ៍អនុវត្តន៍ផែនការសេដ្ឋ កិច្ចសង្គមឆ្នាំ២០២៥; ប្ដេជ្ញាចិត្តសម្រេចគោលដៅដែលនៅសល់នៃផែនការ ៥ ឆ្នាំ ២០២១-
២០២៥; ត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ ២០២៦ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ-ថវិកាដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ ទីបី កំណត់យ៉ាងច្បាស់ នូវចំណុចកកស្ទះផ្នែកស្ថាប័ន ដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយ ក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ មជ្ឈិម; ឯកភាពលើយន្តការសម្រាប់ការតាមដាន-ត្រួតពិនិត្យ-វាយតម្លៃតាមកាលកំណត់ ប្រកាសជាសាធារណៈនូវទំនួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ លើកទឹកចិត្តអ្នក ដែលហ៊ានគិត និងហ៊ានធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម។ ទី៤ ឯកភាពលើទិសដៅ សំខាន់ៗ និងវិធីសាស្រ្តរៀបចំការអនុវត្តសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៣ និងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់ការិយាល័យនយោបាយនាពេលកន្លងមកផងដែរ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្រិតជីវភាព និងការជឿទុកចិត្ត របស់ប្រជាជន គឺជារង្វាស់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សកម្មភាពទាំងអស់ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃ សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី ១៣ ត្រូវតែបំពេញតាមរង្វាស់នោះ។
“យើងបានសម្រេចរួចរាល់របៀបវារៈនៃសន្និបាតលើកទី ១៣ ដោយស្មារតីថ្មី ជំនឿជាក់ថ្មី និងទំនួលខុសត្រូវថ្មី។ ភាពងាយស្រួលធំៗកំពុងបើកចេញ៖ លទ្ធផលឆ្នាំ ២០២៥គឺវិជ្ជមាន គំរូអាជ្ញាធរ ២ កម្រិតដំណើរការយ៉ាងរលូន លំហអភិវឌ្ឍន៍បន្ទាប់ពី ការរៀបចំឡើងវិញ កំពុងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក សេចក្ដីសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ទាំង ៧ របស់ការិយាល័យនយោបាយកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បញ្ហា ប្រឈមក៏មិនតូចតាចនោះឡើយ៖ ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រ ការផ្លាស់ប្តូរគោល នយោបាយអន្តរជាតិ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិង បៃតង។ ឫទ្ធានុភាព ភាពវៃឆ្លាត និងសេចក្តីប្រាថ្នា នឹងជួយយើងឱ្យជម្នះពុះពារលើ បញ្ហាប្រឈម ចាប់យកឱកាស ដើម្បីឱ្យប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

