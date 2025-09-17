ព័ត៌មាន
បិទការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិ “៨០ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ-សេរីភាព-សុភមង្គល“
ប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ពិព័រណ៍គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់អបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈឹម រួមទាំងមូលដ្ឋាន សហគ្រាស ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចធំៗ និងស្តង់ពិព័រណ៍ជាច្រើន។ ពិព័រណ៍នេះបានទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាង ១០ លាននាក់។ ក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ការតាំងពិព័រណ៍បានស្វាគមន៍អ្នកទស្សនាជាង ១,៣ លាននាក់។
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការតាំងពិព័រណ៌បានបង្ហាញពីការឯកភាព គំនិតច្នៃប្រឌិត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ៖ “ពិព័រណ៍បញ្ជាក់ពីកម្លាំងនៃមហាសាមគ្គីភាពជនជាតិទាំងមូល។ នោះហើយជាប្រភពនៃកម្លាំងបដិវត្តន៍វៀតណាម បង្ហាញតាមរយៈពាក្យទន្មានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញថា “សាមគ្គីភាព សាមគ្គីភាព មហាសាមគ្គីភាព-ជោគជ័យ ជោគជ័យ មហាជោគជ័យ” និងស្មារតី “ប្រែក្លាយគ្មានទៅជាមាន ប្រែក្លាយពិបាកទៅជាងាយស្រួល ប្រែមិនអាចធ្វើបានទៅជាអាចធ្វើបាន”។ ពិព័រណ៍នេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវស្មារតីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ជាមួយនឹងខ្លឹមសារដ៏សម្បូរបែប រស់រវើក និងការបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញ បង្កប់ដោយវប្បធម៌ពិសេសរបស់ សហគមន៍ជនជាតិទាំង ៥៤ ទូទាំងប្រទេស”។
ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជិញនិងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ បានប្រគល់ប័ណ្ណសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ក្រុមនិងបុគ្គលចំនួន ៣៦ ក្នុងនោះមានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមចំពោះសមិទ្ធិផលលេចធ្លោក្នុងការរៀបចំ និងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ៕