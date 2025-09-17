Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បិទការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិ “៨០ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ-សេរីភាព-សុភមង្គល“

នាយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិ និងពិព័រណ៍ជាតិ (នៃទីក្រុងហាណូយ) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបិទការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល”។ ពិធីបិទមានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋសភា; ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ននិងមូលដ្ឋានមួយចំនួន។ ពិធីបិទត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ អញ្ជើញចូលរួមពិធីបិទការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិ "៨០ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ-សេរីភាព-សុភមង្គល"។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV

ប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ពិព័រណ៍គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់អបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈឹម រួមទាំងមូលដ្ឋាន សហគ្រាស  ក្រុមសេដ្ឋកិច្ចធំៗ និងស្តង់ពិព័រណ៍ជាច្រើន។  ពិព័រណ៍នេះបានទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាង ១០ លាននាក់។ ក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ការតាំងពិព័រណ៍បានស្វាគមន៍អ្នកទស្សនាជាង ១,៣ លាននាក់។

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការតាំងពិព័រណ៌បានបង្ហាញពីការឯកភាព គំនិតច្នៃប្រឌិត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ៖ “ពិព័រណ៍បញ្ជាក់ពីកម្លាំងនៃមហាសាមគ្គីភាពជនជាតិទាំងមូល។ នោះហើយជាប្រភពនៃកម្លាំងបដិវត្តន៍វៀតណាម បង្ហាញតាមរយៈពាក្យទន្មានរបស់លោកប្រធានហូជីមិញថា “សាមគ្គីភាព សាមគ្គីភាព មហាសាមគ្គីភាព-ជោគជ័យ ជោគជ័យ មហាជោគជ័យ” និងស្មារតី “ប្រែក្លាយគ្មានទៅជាមាន ប្រែក្លាយពិបាកទៅជាងាយស្រួល ប្រែមិនអាចធ្វើបានទៅជាអាចធ្វើបាន”។ ពិព័រណ៍នេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវស្មារតីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល  ជាមួយនឹងខ្លឹមសារដ៏សម្បូរបែប រស់រវើក និងការបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញ  បង្កប់ដោយវប្បធម៌ពិសេសរបស់ សហគមន៍ជនជាតិទាំង ៥៤ ទូទាំងប្រទេស”។

ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជិញនិងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ បានប្រគល់ប័ណ្ណសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ក្រុមនិងបុគ្គលចំនួន ៣៦ ក្នុងនោះមានវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមចំពោះសមិទ្ធិផលលេចធ្លោក្នុងការរៀបចំ និងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូជិត ១.០០០ នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័ន សាខា មូលដ្ឋាន អង្គការអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនទូទាំងប្រទេស។
