Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បន្ថែមសំឡេងគាំទ្រយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម

មនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួននៅទីលាន Bastille ក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង នាថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ដើម្បីអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារជាតិពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជា ក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៃការបំពុលថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត chlordecone នៅក្នុងទឹកដីក្រៅប្រទេសរបស់បារាំងគឺ Guadeloupe និង Martinique។
អ្នក​ស្រី ត្រឹន តូ ង៉ា (កណ្តាល) - អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម និងជាដើមបណ្តឹងក្នុងបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគីមីអាមេរិកចំនួន ១៤ - ចូលរួមការជួបជុំគ្នាទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ និង chlordecone នៅទីលាន Bastille ក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង (រូបថត៖ Huu Chien/VNA)

ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបាន Collectif Vietnam Dioxine និងបណ្តាសហគមន៍សាមគ្គីភាពជាមួយជនរងគ្រោះនៃការពុលអាណានិគម (DSAVEC) បានសម្របសម្រួលរៀបចំឡើង។

នៅក្នុងការដង្ហែក្បួន វាគ្មិន និងតំណាងមកពីអង្គការសង្គម បរិស្ថាន និងសុខាភិបាលផ្សេងៗបានសង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃសារធាតុពុលទៅលើសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។ អ្នកចូលរួមបានសម្តែងសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុពុលពណ៌លឿងទុំ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត chlordecone ហើយបានអំពាវនាវ ឱ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះ កាត់បន្ថយផលវិបាកនៃការបំពុល និងជំរុញដំណោះស្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថានស្រដៀងគ្នានាពេលអនាគត។

ការដង្ហែក្បួននេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការវិវឌ្ឍផ្នែកតុលាការដ៏សំខាន់ពីរ។ តាមនោះ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា តុលាការបារាំងបានពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោកស្រី ត្រឹន តូ ង៉ា ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិត ឬជួញដូរសារធាតុពុលពណ៌លឿងទុំ។ បន្ទាប់ពីនេះ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា) តុលាការឧទ្ធរណ៍ទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរំពឹងថា នឹងសម្រេច លើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តផ្អាកការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹងការបំពុលសារធាតុ Chlordecone៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top