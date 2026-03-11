ព័ត៌មាន
បន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារព្រំដែនវៀតណាម-ចិន
ព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែមីនា នៅខេត្តក្វាងនិញ (វៀតណាម) និងតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី (ចិន) ដោយមានគោល បំណងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់រវាងប្រទេសទាំងពីរ ពង្រឹងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពការពារព្រំដែន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងចិន រួមចំណែកកសាងព្រំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព ស្ថិរភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជួបប្រាស្រ័យលើកទី១០ កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបានបញ្ជូនកងនាវាចំនួនពីរគ្រឿង លេខ ០១៥ ត្រឹន ហឹង ដាវ និងលេខ ០១២ លីថៃតូ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងពលតូចលេខ១៦២ (តំបន់កងទ័ពជើងទឹកលេខ៤) ដើម្បីចូលរួមក្នុងការល្បាតរួមគ្នា និងការហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពជើងទឹកចិន៕