ព័ត៌មាន
បណ្តាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រដាក់ពង្រាយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់វិធានការដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ “កាតលឿង” របស់ EC
ខេត្ត Ca Mau បច្ចុប្បន្នមានទូកសាទជាង ៥.២០០ គ្រឿង ដែលក្នុងនោះ ទូកនេសាទជាង ១.៩០០ គ្រឿង ដែលមានប្រវែងវែងបំផុត ១៥ ម៉ែត្រឡើងទៅ សុទ្ធតែបានដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ។ លោក Le Van Su អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ca Mau បានឲ្យដឹងថា៖ “សម្រាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ ខេត្តនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីចេញផ្សាយបានឆាប់រហ័ស សំដៅជួយដល់អ្នកនេសាទ។ ខេត្តក៏នឹងពង្រឹងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានផងដែរ រួមមាន៖ ដាច់ការតភ្ជាប់ ការឆ្លងកាត់ព្រំដែន ការរំលោភលើដែនទឹកបរទេស និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដោះស្រាយ ចាំបាច់ត្រូវទុកឯកសារ និងមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ ខេត្តក៏នឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវកំណត់ត្រានៃការដោះស្រាយការរំលោភបំពាន ដោយពិនិត្យកំណត់ត្រានីមួយៗយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន”។
នៅខេត្តក្វាងនិញ ដែលមានទូកនេសាទជាង ៤.១០០ គ្រឿង ខេត្តកំពុងសាងសង់ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្ទាន់នូវប្រព័ន្ធកំពង់ផែ ដោយបម្រើអ្នកនេសាទឱ្យប្រកាសផលិតកម្ម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំណើរនៃការមកដល់ និងចេញដំណើរពីកំពង់ផែ។ លោក ដុង ង៉ុកសឺន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យជលផល នាយកដ្ឋានសមុទ្រ កោះ និងនេសាទខេត្តក្វាងនិញ បានឲ្យដឹងថា៖ “ខេត្តក្វាងនិញ បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតចំណុចត្រួតពិនិត្យបណ្តោះអាសន្នជាច្រើនពីម៉ុងកាយទៅក្វាងអៀន ដើម្បីធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការរាយការណ៍ និងបំពេញនីតិវិធីនាំចូល និងនាំចេញ និងដាក់ស្នើរបាយការណ៍នេសាទ និងកំណត់ហេតុនេសាទនៅពេលមកដល់ច្រាំង។ លើសពីនេះ ប្រជាជនត្រូវបានណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រកាសតាមអេឡិចត្រូនិក ហើយឥឡូវនេះប្រជាជនមានភាពសកម្មខ្លាំងក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ហើយចាប់តាំងពីការអនុវត្តមក ការគ្រប់គ្រងទិន្នផលនេះសម្រាប់ខេត្តក្វាងនិញកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ”។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នៅអំឡុងថ្ងៃទី ៣ និងទី ៤ ខែវិច្ឆិកា បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ ៣ បានសម្របសម្រួលជាមួយនាយកដ្ឋានឃោសនាការ និងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Lam Dong ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី “ប៉ូលីសសមុទ្រអមដំណើរអ្នកនេសាទ" នៅក្នុងឃុំ Phan Ri Cua និងសង្កាត់ Phu Thuy។ ក្រុមការងារបានទៅកាន់កំពង់ផែនេសាទ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីសមុទ្រ និងកោះនានា ដោយផ្តោតលើបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង IUU ក្នុងទម្រង់ជាច្រើនដូចជា៖ ការសន្ទនា ការចែកចាយខិត្តប័ណ្ណ ការពិគ្រោះយោបល់ និងការឆ្លើយចម្ងល់។ ដោយហេតុនេះ ជួយអ្នកនេសាទឱ្យយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីព្រំប្រទល់នៃតំបន់នេសាទ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ និងនីតិវិធីច្បាប់ចាំបាច់នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឯនាយសមុទ្រ៕