Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បណ្ដាមូលដ្ឋានជំនះលើផលវិបាកនៃព្យុះទីហ្វុង Kalmaegi ជាបន្ទាន់

នាថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា នៅខេត្តយ៉ាឡាយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ត្រិន ហុងហា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហ្វេ ទីក្រុងដាណាំង ខេត្តក្វាងង៉ាយ យ៉ាឡាយ និងខាញ់ហ័រ រួមជាមួយតំណាងបណ្ដា ក្រសួង ស្ថាប័ន និងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធ អំពីស្ថានភាពនៃការខូចខាត ការជួយសង្គ្រោះ និងការជំនះលើផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយព្យុះនិងទឹកជំនន់។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ត្រិន ហុងហា ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ។ (រូបថត៖ TTXVN)

យោងតាមរបាយការណ៍រហ័ស គិតត្រឹមម៉ោង ១១ ថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា ពី ក្រសួង កសិកម្ម និងបរិស្ថាន ព្យុះទីហ្វុងកាល់ម៉ាហ្គី (ព្យុះលេខ ១៣) បានធ្វើឲ្យមនុស្ស ៥ នាក់ស្លាប់ មនុស្ស ៣ នាក់បាត់ខ្លួន និង ៧ នាក់រងរបួស។ ផ្ទះជាច្រើននៅ យ៉ាឡាយ ដាក់ឡាក់ និងក្វាងង៉ាយត្រូវដួលរលំ ដំបូលផ្ទះត្រូវបក់បោក និងជន់លិច; ប្រជាជន ចំនួន ៩៣.០០០ គ្រួសារត្រូវជម្លៀសចេញដើម្បីជៀសវាងព្យុះ; ទូកនាវាចំនួន ១២ គ្រឿងត្រូវបានពន្លិច; ទ្រុងបែរវារីវប្បកម្ម បសុសត្វ បសុបក្សី និងផ្ទៃដីដាំស្រូវ ដំណាំ និងដើមឈើជាច្រើនត្រូវខូច ខាត; ការដាច់អគ្គីសនីកើតមាននៅតំបន់ជាច្រើន។
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា សកម្មភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនបានវិលមករកភាពធម្មតាវិញ។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រិន ហុងហា បានបញ្ជាក់ថា ព្យុះកាល់ម៉ាហ្គី គឺជាព្យុះ ដ៏ខ្លាំងមួយ ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយមានការព្យាករណ៍ដោយទាន់ពេលវេលា ច្បាមជាប់ស្ថាន ភាពជាក់ស្ដែង និងចំទិសដៅ ដូច្នេះការខូចខាតត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹមកម្រិត ទាបបំផុត។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យលើតុល្យ ភាពថវិកា ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ខេត្តនានា អាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង; ក្នុងរយៈ ពេលខ្លីខាងមុខនេះ រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឧបត្ថម្ភជាបន្ទាន់នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ ពាន់ លានដុង (២,១ លានដុល្លារអាមេរិក) ពីថវិកាសម្រាប់ខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ។
“ខ្ញុំស្នើឱ្យបណ្ដាខេត្ត វាយតម្លៃយ៉ាងពេញលេញអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មរបស់ ប្រជាជន រួមទាំងដំណាំ ជលផល ពីនោះ ស្នើគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងពន្ធ ឥណទាន ប្រាក់កម្ចីថ្មី និងអនាម័យបរិស្ថានបន្ទាប់ពីគ្រោះធម្មជាតិ។ អ្វីដែលខេត្តអាច ធ្វើបាន គឺត្រូវម្ចាស់ការធ្វើ ហើយប្រសិនបើលើសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន គួរតែស្នើសុំ ដល់មជ្ឈិម”។
ដើម្បីចែករំលែកការលំបាកជាមួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ មជ្ឈិមសមាគម កាកបាទក្រហមវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តចែកចាយថវិកាជាង ៤,៨ ពាន់លាន ដុងសម្រាប់ការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្ត ក្រុងចំនួន ៦ ដែលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងមក រួមមាន៖ ដាណាំង ហ្វេ ហាទីញ ក្វាងទ្រី ក្វាងង៉ាយ និង ឡឹមដុង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

រយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលទទួលបានគឺខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក

រយៈពេល ១០ខែ ដើមទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលទទួលបានគឺខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក

ទិន្នន័យថ្មីបំផុតដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិទូទៅ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) នាថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា បានបង្ហាញថា ការវិនិយោគបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីសរុប (FDI) នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា បានឈានដល់ជាង ៣១,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥,៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top