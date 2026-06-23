ព័ត៌មាន
បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម
ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ លោក ដ័ាន វ៉ាន់ ហួន
នាយកបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “នេះគឺជាវិស័យថ្មីមួយ ដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានជំនាញខ្ពស់
ជាមួយនឹងភាពមិនស្គាល់ជាច្រើន និងសក្តានុពលយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ
ទាំងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន និងកម្រិតអនុវត្ត
ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស និងបច្ចេកវិទ្យា
ដែលបម្រើគោលដៅបម្រើមនុស្សជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ; បង្កើនស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ។
នេះក៏ជាក្រុមបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៧
របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការទម្លុះទម្លាយភាពជឿនលឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ដូច្នេះ
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការពីដើមដំបូង យតម្លៃគោលបំណងនៃឱកាស បញ្ហាប្រឈម
និងការរៀបចំលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់អនាគត
គឺជាភារកិច្ចដែលត្រូវតែចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃនេះ។
ហើយសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះបង្ហាញពីតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនូវការគិតទ្រឹស្តី
ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
ការផ្តល់សេនាធិការគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប”។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាសន្និដ្ឋានរបស់ ក្នុងសិក្ខាសាលា សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត ត្រឹន ហុងថៃ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម និងជាប្រធានបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម បានថ្លែងថា វៀតណាមត្រូវធ្វើសុក្រិតវិធីសាស្រ្ត ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចយ៉ាងឆាប់រហ័ស; ផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនិងជ្រើសរើសវិស័យអាទិភាពសមស្របមួយចំនួន៕