Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បង្ហើយរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ និងផ្តោតលើការជំនះផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់លិចទូកទេសចរណ៍នៅកោះភូគួក

ទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់លិចទូកទេសចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា នៅក្នុងដែនទឹកនៃភូគួក ខេត្តអានយ៉ាង អាជ្ញាធរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូគួក បានសម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ បានបង្ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ នៅកន្លែងកើតហេតុ។

រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពយ៉ាងរហ័សដើម្បីព្យាបាល (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រមូលផ្តុំជំនះពុះពារផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់ និងផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដល់ជនរងគ្រោះ។ គ្រោះថ្នាក់នេះបានបណ្តាលឱ្យជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន ១៥នាក់ត្រូវស្លាប់។

មុននោះ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការជំនះពុះពារផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូគួក ខេត្តអានយ៉ាង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្តែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះជនរងគ្រោះ គ្រួសារសាច់ញាតិ និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងសុភាភិបាល ក្រសួងសំណង់ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអានយ៉ាង កម្លាំងនគរបាល សុខាភិបាល ប៉ូលិសសមុទ្រ និងកងកម្លាំងការពារព្រំដែន ត្រូវបានណែនាំឱ្យផ្តោតលើការជម្នះផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់នេះ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជំនាញយោធាគុយបា និងពិធីសម្ពោធសៀវភៅ ៦០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការពារជាតិវៀតណាម-គុយបា

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជំនាញយោធាគុយបា និងពិធីសម្ពោធសៀវភៅ "៦០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការពារជាតិវៀតណាម-គុយបា"

សៀវភៅនេះរៀបចំយ៉ាងពេញលេញនូវប្រព័ន្ធនៃការបង្កើត ការអភិវឌ្ឍ និងរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយទសវត្សរ៍កន្លងមក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top