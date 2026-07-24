Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បង្ហាញការដឹងគុណចំពោះវីរយុទ្ធជនពលីតាមរយៈសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ-យុទ្ធជនពលី (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤៧ - ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦) កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយសិល្បៈក្រោមប្រធានបទ "មាតុភូមិដឹងគុណ - ការសន្យាចំពោះអ្នកម្ដាយ"។
កម្មវិធីនយោបាយសិល្បៈក្រោមប្រធានបទ "មាតុភូមិដឹងគុណ - ការសន្យាចំពោះអ្នកម្ដាយ"។ (រូបថត៖ Tuan Anh/VNA)

កម្មវិធីនេះបានពិពណ៌នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីដំណើរតបស្នងសងគុណរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមចំពោះអ្នកដែលបានលះបង់ដើម្បីមាតុភូមិ។ កម្មវិធីបានលើកតម្កើងការលះបង់ និងពលីកម្មរបស់វីរយុទ្ធជនពលី វីរអ្នកម្ដាយវៀតណាម យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនមានជំងឺ ក្រុមគ្រួសាររបស់យុទ្ធជនពលី និងអតីតយុទ្ធជន ព្រមទាំងរីកសាយភាយរូបភាពរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងកងកម្លាំងមុខងារដែលកំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបំពេញភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធី លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់យ៉ាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“ស្នើឲ្យកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនទាំងអស់ឱ្យរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលី។ ប្ដេជ្ញាចិត្តសម្រេចភារកិច្ចនេះ ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការបន្ធូរបន្ថយទុក្ខវេទនារបស់គ្រួសារនានា ដែលមិនទាន់បានរកឃើញអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ក៏ដូចជាបន្ធូរបន្ថយក្ដីខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរ”។

នាថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែកក្កដា បញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី ៤ បានរៀបចំសកម្មភាពរំលឹកគុណដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន នៅខេត្តក្វាងទ្រី ដូចជា៖ ការអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីជាតិទ្រឿងសឺន និងឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីជាតិ ផ្លូវលេខ ៩ ឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី វិញលីញ និងតំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលជាតិពិសេស កំពែងបុរាណក្វាងទ្រី; ការទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារគោលនយោបាយ; ការត្រួតពិនិត្យ និងលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងដែលកំពុងអនុវត្តន៍ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី”។ ល៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

គណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា បានប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦ ដល់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដើម្បីទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនានា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top