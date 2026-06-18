ព័ត៌មាន
បង្កើនសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០២៧
សិក្ខាសាលានេះបានធ្វើឡើងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ដោយផ្តោតលើបញ្ហាដែលមានគោលបំណងកសាង និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យ អាទិភាព និងសមិទ្ធផលរបស់ APEC វៀតណាម ២០២៧ ដោយជួយសាធារណជនឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) និងការរួមចំណែកសម្រាប់កំណើន ការស្តារឡើងវិញ និងវិបុលភាព។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក លោកស្រី ឡេ ធិ ធូ ហាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយនិងវប្បធម៌ APEC បានឲ្យដឹងថា ៖ “ការផ្សព្វផ្សាយប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងជួយប្រាប់មនុស្សអំពីរឿងរ៉ាវបីយ៉ាងដែលទាក់ទងគ្នា៖ រឿងរ៉ាវអំពី APEC រឿងរ៉ាវអំពីវៀតណាម និងរឿងរ៉ាវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ និងមិត្តភាព។ តាមរយៈ APEC ២០២៧ យើងមានឱកាសចែករំលែកជំពូកថ្មីមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាម រឿងរ៉ាវនៃសេចក្តីប្រាថ្នា ការផ្លាស់ប្តូរ ភាពធន់ និងជំនឿនាពេលអនាគត”។
ឈរលើស្មារតីនោះ សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ APEC ២០២៧ នឹងត្រូវបានរៀបចំជាស្រទាប់ច្រើនជាមួយនឹងពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា។ យោងតាមលោក Fernando Salas នាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋានអន្តរជាតិ APEC វេទិកា APEC លើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល គាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៕