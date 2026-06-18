Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បង្កើនសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០២៧

សិក្ខាសាលាស្តីពីសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំ APEC វៀតណាម ២០២៧ បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា) នៅទីក្រុងហាណូយ។
លោកស្រី ឡេ ធី ធូ ហាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយ និងវប្បធម៌ APEC ២០២៧ ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលា (រូបថត៖ baoquocte.vn)

សិក្ខាសាលានេះបានធ្វើឡើងរយៈពេលពីរថ្ងៃ ដោយផ្តោតលើបញ្ហាដែលមានគោលបំណងកសាង និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យ អាទិភាព និងសមិទ្ធផលរបស់ APEC វៀតណាម ២០២៧ ដោយជួយសាធារណជនឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) និងការរួមចំណែកសម្រាប់កំណើន ការស្តារឡើងវិញ និងវិបុលភាព។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក លោកស្រី ឡេ ធិ ធូ ហាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយនិងវប្បធម៌ APEC បានឲ្យដឹងថា ៖ “ការផ្សព្វផ្សាយប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងជួយប្រាប់មនុស្សអំពីរឿងរ៉ាវបីយ៉ាងដែលទាក់ទងគ្នា៖ រឿងរ៉ាវអំពី APEC រឿងរ៉ាវអំពីវៀតណាម និងរឿងរ៉ាវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ និងមិត្តភាព។ តាមរយៈ APEC ២០២៧ យើងមានឱកាសចែករំលែកជំពូកថ្មីមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាម រឿងរ៉ាវនៃសេចក្តីប្រាថ្នា ការផ្លាស់ប្តូរ ភាពធន់ និងជំនឿនាពេលអនាគត”។

ឈរលើស្មារតីនោះ សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ APEC ២០២៧ នឹងត្រូវបានរៀបចំជាស្រទាប់ច្រើនជាមួយនឹងពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា។ យោងតាមលោក Fernando Salas នាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ លេខាធិការដ្ឋានអន្តរជាតិ APEC វេទិកា APEC លើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល គាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្តាសកម្មភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី និងសកម្មភាពទ្វេភាគីជាច្រើននៅរុស្ស៊ី នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីលោករុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top