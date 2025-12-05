Báo Ảnh Việt Nam

បង្កើនប្រាក់ចំណូល កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្រួញគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្ដាតំបន់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ដោយបន្តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី ១០ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីគោលជំហរវិនិយោគលើកម្មវិធី គោលដៅជាតិស្តីពីជនបទថ្មី ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព ការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣៥។

ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ។ (រូបថត៖ រដ្ឋសភា)
នៅក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សា មតិរបស់សមាជិកសភាទាំងអស់បានយល់ស្របថា ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីគោលដៅជាតិចំនួន ៣ ពីមុន (ការកសាងជនបទថ្មី; ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព; ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិ ភាគតិច និងតំបន់ភ្នំ) ទៅជាកម្មវិធីរួមតែមួយសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០៣៥ គឺជារបកគំហើញមួយខាងស្ថាប័ន។ ប្រការនេះបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បក្ស និងរដ្ឋ វៀតណាមក្នុងការកសាងជនបទថ្មីទំនើប ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព ការបង្រួញគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍រវាងតំបន់នានា ដោយមានគោលដៅធំបំផុតគឺការលើកកម្ពស់ជីវភាព ខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន។
លោក Hoang Quoc Khanh សមាជិកសភា នៃខេត្ត Lai Chau បានអះអាងថា៖ “ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីគោលដៅជាតិទាំង៣ នឹងជួយប្រមូលផ្តុំធនធានវិនិយោគ ស្របតាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត រួមចំណែកដល់ការជំរុញការកសាងជនបទថ្មី ក្នុងទិសដៅទំនើប ជាក់ស្តែង ប្រកបដោយចីរភាព និងសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ។ សម្រាប់ខេត្តនៅតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ជនជាតិភាគតិច កម្មវិធីគោលដៅ ជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ដោយជាធនធានដឹកនាំ ជួយអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់ៗ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព បង្រួញគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍ទៅនឹង តំបន់ដែលមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផល រួមចំណែកដល់ការធានាការពារជាតិ និងសន្តិសុខ”។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទប្រកបដោយចីរភាព ត្រូវតែ ចាប់ផ្តើមពីមនុស្ស។ លោក Huynh Thanh Chung សមាជិកសភាខេត្ត Dong Nai បានស្នើឱ្យបំពេញបន្ថែមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល "ធនធានមនុស្សជនបទជំនាន់ថ្មី"៖
“លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូររបរសម្រាប់កម្មករជនបទក្នុង បរិបទនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា។ បង្កើនគំរូចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម កែច្នៃ ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសហគមន៍ និងមានគោលនយោបាយជ្រើសរើសបុគ្គលិក អនុគ្រោះសម្រាប់កម្មាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនជាតិភាគតិច និងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរ”៕

