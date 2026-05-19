បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមនិងក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌា
នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សា នាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលើកនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌា គឺមានអត្ថន័យសំខាន់ជាពិសេស ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី ១០ នៃការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផង និងលើកកំពស់ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងស្មារតី "ចែករំលែកចក្ខុវិស័យ ប្រមូលផ្តុំយុទ្ធសាស្ត្រ និងសហការគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព"។ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានថ្លែងថា ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តឯកសារដែលបានចុះហត្ថលេខា ជាពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួម ស្តីពីភាពជាដៃគូការពារជាតិវៀតណាម-ឥណ្ឌាដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ ២០២២ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិទ្វេភាគីត្រូវបានលើកកម្ពស់លើគ្រប់វិស័យ ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្តែងជាច្រើន។
ដោយពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសកល និងតំបន់ នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ឯករាជ្យខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ ពហុភាគីនិយម និងការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងការបរទេស; ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច សហការជាមួយប្រទេសនានា និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួន ចំពោះគោលនយោបាយការពារជាតិ "មិនទាំង ៤” (មិនចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធា; មិនចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសម្ខាងប្រឆាំងនឹងប្រទេសម្ខាងទៀត; មិនអនុញ្ញាតឱ្យបរទេសបង្កើតមូលដ្ឋានយោធា ឬប្រើប្រាស់ទឹកដីដើម្បីប្រឆាំងប្រទេសដទៃទៀត; មិនប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ)។ លើសពីនេះ វៀតណាមមានគោលជំហរដោះស្រាយជម្លោះ និងការមិនចុះសម្រុងគ្នាទាំងអស់នៅសមុទ្រខាងកើត ដោយសន្តិវិធី ឈរលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ។
ដោយបញ្ជាក់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងឥណ្ឌា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌា លោក Rajnath Singh បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តសម្របសម្រួល និងអនុវត្តខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាល ការកសាងសមត្ថភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់អាទិភាពដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេស វៀតណាម។
នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សា រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធថ្នាក់រៀនភាសាបរទេសនៃសាលានាយទាហានទ័ពអាកាស នៃបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាស-ទ័ពអាកាស ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា និងបានចូលរួមជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងវៀតណាម និងសាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងយោធាឥណ្ឌា៕