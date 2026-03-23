ព័ត៌មាន

បង្កើតធនាគារបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស

សិក្ខាសាលា “វៀតណាម ២០៤៥” ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស (SVUK ដែលប្រមូលផ្តុំនិស្សិតជាង ១៤.០០០ នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេស) ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា នៅទីក្រុងឡុងដ៍។
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) រវាង SVUK និងសមាគមបញ្ញវន្តវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ (VIS)។ (រូបថត៖ VNA)

នេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍សិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាវេទិកាសម្រាប់បញ្ញវន្តវ័យក្មេងវៀតណាមចូលរួមដោយម្ចាស់ការក្នុងការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិផងដែរ។

ចំណុចស្នូលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) រវាង SVUK និងសមាគមបញ្ញវន្តវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ (VIS)។ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការរចនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០ នោះគឺ ការកសាង “ធនាគារបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស” ដែលបុគ្គលគ្រប់រូប ចាប់ពីនិស្សិតឆ្នាំទីមួយរហូតដល់អ្នកជំនាញឈានមុខគេ មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីបូកសរុបកម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥។
