បង្កើតធនាគារបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស
នេះមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍សិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែវាក៏ជាវេទិកាសម្រាប់បញ្ញវន្តវ័យក្មេងវៀតណាមចូលរួមដោយម្ចាស់ការក្នុងការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិផងដែរ។
ចំណុចស្នូលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) រវាង SVUK និងសមាគមបញ្ញវន្តវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ (VIS)។ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការរចនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០ នោះគឺ ការកសាង “ធនាគារបញ្ញាវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស” ដែលបុគ្គលគ្រប់រូប ចាប់ពីនិស្សិតឆ្នាំទីមួយរហូតដល់អ្នកជំនាញឈានមុខគេ មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួត៕