ព័ត៌មាន
បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅឃុំ Bac Khanh Vinh (ខេត្ត Khanh Hoa) ប្រារព្ធទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅឃុំ Bac Khanh Vinh (ខេត្ត Khanh Hoa) ប្រារព្ធទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល
ថ្លែងនៅក្នុងទិវាបុណ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលគឺជាឱកាសមួយដើម្បីជំរុញឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នាឈានឡើង; ជាកម្លាំងចលករដើម្បី "ផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត ច្នៃប្រឌិតវិធីសាស្ត្រ ហ៊ានគិត - ហ៊ានធ្វើ - ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ" បង្កើតសន្ទុះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃភ្នំ។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh បានស្នើថា៖ «ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់ប្រពៃណីឧស្សាហ៍ព្យាយាម ភាពស្វាហាប់ និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់បងប្អូនបណ្តាជនជាតិ ពង្រីកសក្តានុពលពិសេស និងគុណសម្បត្តិលេចធ្លោទាក់ទងនឹងសណ្ឋានដី អាកាសធាតុ ធនធានព្រៃឈើ និងដីធ្លី ដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព កសិកម្មអេកូឡូស៊ី ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទេសចរណ៍សហគមន៍និងទេសចរណ៍បទពិសោធន៍។ ផ្តោតលើការការពារព្រៃឈើ ការអភិរក្សធនធានទឹក និងការការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី។ នោះគឺជាមធ្យោបាយជាក់ស្តែងបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គភាពនានា ត្រូវម្ចាស់ការ គាំទ្រដល់បងប្អូនប្រជាជនក្នុងការទទួលបានដើមទុន បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងផលិតកម្ម និងបញ្ចេញលក់ផលិតផល ដើម្បីឱ្យ "កសិករឌីជីថល និងជនបទឌីជីថល" ក្លាយជាការពិតនៅក្នុងតំបន់ដី Bac Khanh Vinh»។
ក្នុងឱកាសនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh បានប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារមានកិត្យានុភាពចំនួនពីរ ដោយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឱ្យបន្តរួបរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងកសាងតំបន់លំនៅដ្ឋានបៃតង - ស្អាតស្អមសុវត្ថិភាព និងមនោសញ្ចេតនា៕