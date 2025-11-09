Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម អបអរសាទរខួបលើកទី ៧២ នៃទិវាបុណ្យជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧២ នៃទិវាបុណ្យជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ - ៩ វិច្ឆិកា ២០២៥) គណៈកម្មាធិ ការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់វៀតណាម បានផ្ញើសារទូរលេខ លិខិត និងកន្ត្រកផ្កាអបអរសាទរ។

ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមអញ្ជើញជូនពរចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ដែលប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបាននាពេលកន្លងមក ហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ក្រោមគ្រងរាជសម្បត្តិឈ្លាសវៃរបស់ព្រះបាទនរោត្តម សីហមុនី ការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយសម្តេច ហ៊ុន សែនជាប្រមុខ ប្រជាជនកម្ពុជាប្រាកដជានឹងបន្តទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗ និងធំធេងជាងទៀត អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៣- ២០២៨ដោយជោគជ័យ កសាងប្រទេសកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើង ហើយប្រជាជនកម្ពុជាមានជីវភាពសម្បូរធូធារ សប្បាយរីករាយប្រកបដោយសុភមង្គល។

ដោយក្តីរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលសម្រេចបាននៃទំនាក់ទំនង “អ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និរន្តរភាពយូរអង្វែង”  រវាងវៀតណាម និងកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា នឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចបានរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ ព្រមទាំងបន្តថែរក្សា និងលើកកម្ពស់មិត្តភាពប្រពៃណីដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន ស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ រួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាការកសាង សហគមន៍អាស៊ានដែលមានស្ថិរភាព និងវិបុលភាព៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមបណ្តាឃុំព្រំដែនក្នុងពេលដំណាលគ្នា

បើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមបណ្តាឃុំព្រំដែនក្នុងពេលដំណាលគ្នា

ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាចំនួន ៧២ កន្លែង នៅតាមឃុំព្រំដែនគោកបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top