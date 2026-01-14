ព័ត៌មាន
នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៤៥ ត្រូវបង្ហើយជាមួលដ្ឋានការសម្អាតផ្ទៃដីទាំងមូលដែលបំពុលដោយសារគ្រាប់បែកមីន
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យជំរុញល្បឿននៃការជំនះពុះពារផលវិបាកបណ្តាលពីគ្រាប់បែកមីន អនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនូវគោលដៅ ដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ បង្ហើយការសម្អាតផ្ទៃដីទាំងមូលដែលត្រូវបំពុលដោយសារគ្រាប់បែកមីន ដល់ជម្រៅ ០.៥ ម៉ែត្រ; បង្កើនការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើជាម្ចាស់ លើ បច្ចេកវិទ្យាបោសសម្អាតគ្រាប់បែកមីន និងបន្តពង្រឹងសកម្មភាពឃោសនា និងអប់រំ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការបង្ការគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីគ្រាប់បែកមីន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតថា វៀតណាមនៅតែបន្តសកម្ម និងម្ចាស់ការក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកបណ្តាលពីគ្រាប់បែកមីន។ លោកបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិនឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកបណ្តាលពីសង្គ្រាម និងជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីគ្រាប់បែកមិន៕