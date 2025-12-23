ព័ត៌មាន
និស្សិតការទូតវៀតណាម-ឡាវ រៀបចំពិធីបុណ្យជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌
“ខ្ញុំជានារីជនជាតិមឿងមកពីភាគខាងលិចនៃខេត្តថាញ់ហ័រ។ ខ្ញុំរីករាយនឹងអំណោយពីឡាវ តាមរយៈទីផ្សារព្រំដែន តាំងពីខ្ញុំជាសិស្សសាលាអន្តេវាសិកដ្ឋាន។ ពេលកំពុងសិក្សានៅទីនេះ ខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សឡាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឡាវតាមរយៈសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សា។ វប្បធម៌ទាំងនោះ អាហារទាំងនោះ គឺមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយជំរុញឱ្យខ្ញុំចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំ និងសរសេរមតិយោបល់ដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាព និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរ”។
នេះគឺជាការចែករំលែករបស់មិត្ត Le Ngoc Oanh – អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការខ្លឹមសារនៃពិធីបុណ្យ LaoSao Fest។ Oanh រួមជាមួយមិត្តភក្តិជាច្រើន ទាំងវៀតណាមនិងឡាវ បានចំណាយពេលពីរខែដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ពិធីបុណ្យនេះ។
“មោទនភាព ជំនឿជាក់ និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការរក្សា និងពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវ ដោយធានាថា នៅតែស្រស់បំព្រងជានិច្ច និងស្ថិតស្ថេរអស់ជាច្រើនជំនាន់ ដែលបានបង្កើតការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនេះ។ យើងបានបំផុសគំនិត រៀបចំ និងអនុវត្តពិធីបុណ្យផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និស្សិតវៀតណាម-ឡាវ ដែលមានឈ្មោះដ៏មានអត្ថន័យមួយថា Lao Sao Fest”។
“យើងបានរៀបចំតាំងពីដំបូង ដើម្បីអាចនាំយកម្ហូបឡាវពិសេសៗដូចជា សម្លរល្ហុង (តាមម៉ាក់ហ៊ុង) ឡាប និងគ្រឿងបូជាដែលចងដោយខ្សែជុំវិញកដៃ ទៅកាន់មិត្តភក្តិវៀតណាមរបស់យើង”។
“ដំបូងឡើយ យើងបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន ប៉ុន្តែការលំបាកទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយមានការគាំទ្រពីនិស្សិតឡាវ។ ជាចុងក្រោយ យើងបានជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ដែលតំណាងឱ្យពណ៌ និងអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់របស់ប្រទេសយើងទាំងពីរ ដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី ‘សំលៀងក្រណាត់សុខដុមរមនា – ខ្សែស្រឡាយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិ’”។
ការរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់និស្សិតមកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឱ្យបរិវេណសាលាបណ្ឌិត្តសភាការទូតកាន់តែរស់រវើក និងកក់ក្តៅជាងធម្មតា។ ទង់ជាតិវៀតណាមនិងឡាវបានបក់រវិកៗ ស្តង់ពណ៌ចម្រុះដែលបង្ហាញពីសិប្បកម្មប្រពៃណីត្រូវបានរៀបចំឡើង ហើយម្ហូបមកពីតំបន់ទាំងបីនៃប្រទេសវៀតណាម គឺភាគខាងជើង ភាគកណ្តាល និងភាគខាងត្បូង ដូចជានំអង្ករវៀតណាម នំអង្ករចំហុយ និងនំផេនខេកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ រួមជាមួយនឹងម្ហូបដូចជា សាឡាត់ល្ហុង ឡាប និងបាយដំណើបពីប្រទេសឡាវ បានទាក់ទាញនិស្សិតវៀតណាម និងឡាវរាប់រយនាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហាណូយ។ និស្សិតទាំងនោះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទទួលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើគំនូរប្រជាប្រិយ Đông Hồ ការបង្កើតរូបចម្លាក់ដីឥដ្ឋ និងការរៀនអំពីអត្ថន័យនៃខ្សែនីមួយៗ ដែលចងជុំវិញកដៃនៅក្នុងវប្បធម៌ឡាវ។
“ខ្ញុំមកពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានទឹក។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះពិតជាពិសេស និងមានអត្ថន័យណាស់។ ពីធីនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ការណែនាំរបស់មិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ថា វប្បធម៌ឡាវគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ ហើយពិធីចងកដៃមានអត្ថន័យសំខាន់ នៅក្នុងជីវិតវប្បធម៌របស់ប្រទេសឡាវ”។
“ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មោទនភាព និងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតបរិយាកាសនេះជាមួយគ្នា។ នេះគឺជាការចងចាំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានរៀនច្រើនណាស់ ដូចជាសិល្បៈនៃការធ្វើគំនូរ Đông Hồ ការធ្វើរូបចម្លាក់ដីឥដ្ឋ និងការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃប្រទេសរបស់ខ្ញុំ”។
“ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ ហើយឃើញថា ពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យ។ សិស្សច្បងបានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំអំពីអត្ថន័យនៃអំបោះដែលចងជុំវិញកដៃ។ ឧទាហរណ៍ ពណ៌ផ្កាឈូកតំណាងឱ្យសំណាងល្អក្នុងការសិក្សា ហើយពណ៌សតំណាងឱ្យសំណាងល្អក្នុងជីវិត…”។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំប្រទេសវៀតណាម លោកស្រី ខាំផៅ អឺនថាវ៉ាន់ បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្មារតីរបស់សិស្សមកពីប្រទេសទាំងពីរ នៅពេលទស្សនាការសម្តែងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី - “ក្រណាត់ប៉ាក់ និងសូត្រក្នុងភាពសុខដុម - អំបោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិ”; ការតាំងពិព័រណ៍រូបថត “មិត្តភាពវៀតណាម-ឡាវ និងស្វែងរកពីម្ហូបអាហារ”។
“នេះគឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលមានអត្ថន័យបំផុត។ បង្ហាញថា វប្បធម៌វៀតណាមនិងឡាវកំពុងលាយឡំគ្នា”។ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្ត និងរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញថា យុវជននៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតយ៉ាងសកម្ម រីករាយ និងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះ។ ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា យុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងពិសេសនេះ ដោយរក្សា ជារៀងរហូតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀត”។
ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ដោយភាពច្នៃប្រឌិត សិស្សានុសិស្សបានផ្លាស់ប្តូរល្បែង Lô tô - ល្បែងដែលមានលក្ខណៈពិសេសប្រចាំភាគខាងត្បូងវៀតណាម - ទៅជាល្បែងមួយដើម្បីសិក្សាអំពីចំណេះដឹងវៀតណាម-ឡាវ ឬបានផលិតស្នាដៃដូចជាសៀវភៅកត់ត្រា ខ្សែចង និងកាបូបដែលមាននិមិត្តសញ្ញានៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីឱ្យសិស្សម្នាក់ៗដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចទិញជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ ពិធីបុណ្យ LaoSao Fest ពិតជាបានក្លាយជាវេទិកា ជាស្ពានតភ្ជាប់វប្បធម៌ និងរីកសាយភាយនៃចំណង់មិត្តភាពវៀតណាម-ឡាវ៕