ព័ត៌មាន

នាំទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ហ្ស៊កដានីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមគោរព និងមានបំណងចង់ជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយហ្ស៊កដានីយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងក្លា ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបពិភាក្សាការងារ។ (រូបថត៖ VNA)

មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថា ក្រៅពីការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វៀតណាមនិងហ្ស៊កដានីនឹងបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលប្រៀបខ្លាំង របស់គ្នាទៅវិញទៅមក លើកទឹកចិត្តការវិនិយោគលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ទូរគមនាគមន៍ ផលិតកម្ម ការកែច្នៃកសិផល ជំរុញការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងនវានុវត្តន៍ បើកជើងហោះហើរត្រង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋនៃភាគីទាំងពីរ។ ភាគីហ្ស៊កដានីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហាឡាល់តាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យហាឡាល់ បញ្ហាវិញ្ញាបនបត្រហាឡាល់ និងបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលហាឡាល់របស់វៀតណាម។ មេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ ហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ ព្រះអង្គនៅវៀតណាម។
