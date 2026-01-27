ព័ត៌មាន
នាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកមកដល់មជ្ឈិមបូព៌ា បង្កើនសម្ពាធយោធាលើអ៊ីរ៉ង់
ប្រធានាធិបតី លោកត្រាំ បានព្រមានម្តងហើយម្តងទៀតថា លោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ ប្រសិនបើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បាតុកម្មថ្មីៗ នេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានថយចុះ។ ក្រៅពីលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ និងនាវាចម្បាំង មន្ទីរបញ្ចកោណក៏កំពុងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទៅកាន់តំបន់នេះផងដែរ។ កាលពីចុងសប្តាហ៍ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ពង្រាយ និងរក្សាអំណាចប្រយុទ្ធតាមផ្លូវអាកាស។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានព្រមានថា ការវាយប្រហារណាមួយនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អារ៉ាប់រួម (UAE) បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យទឹកដី ដែនអាកាស ឬដែនទឹករបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ឡើយ។ មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al Dhafra របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ UAE បច្ចុប្បន្នជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាស និងឈ្លបយកការណ៍របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងតំបន់៕