ព័ត៌មាន
នាវាប៉ូលិសសមុទ្រវៀតណាមចាប់ផ្តើមចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់នាវាប៉ូលិសសមុទ្រវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ
២០២៥ ដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត
និងសុច្ឆន្ទៈរបស់កងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណី បង្កើនការយល់ដឹង និងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។
រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសមុទ្រសន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ តាមផែនការ
ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះ គណៈប្រតិភូប៉ូលិស សមុទ្រវៀតណាម នឹងចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
និងថ្នាក់ដឹកនាំប៉ូលីសសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ី។ រៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី; ទស្សនានិងចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកីឡាជាមួយកម្មាភិបាល
និងនាវិកប៉ូលិសសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ី និងចូលរួមក្នុងដំណើរទេសចរណ៍វប្បធម៌នៅហ្សាកាតា។
ជាពិសេស កងកម្លាំងទាំងពីរនឹងសម្របសម្រួលសមយុទ្ធរួមគ្នានៅសមុទ្រ។
នាពេលថ្មីៗនេះ
ប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាម
និងប៉ូលិសសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្របសម្រួលអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា៖
ល្បាតរួមគ្នាក្នុងដែនទឹកតាមព្រំដែន ផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
រៀបចំសន្និសីទទ្វេភាគីប្តូរវែនក្នុងប្រទេសនីមួយៗ សម្របសម្រួលលំហាត់ស្វែងរក
និងជួយសង្គ្រោះ និងឆ្លើយតបឧប្បត្តិហេតុនៅសមុទ្រ៕