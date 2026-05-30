នាយទាហានវ័យក្មេងនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងបី វៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា៖ បោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅអនាគត
កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យនេះ មានប្រធានបទ «មិត្តភាពដ៏ ស្អិតរមួត - បោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅអនាគត»។ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ តំណាងគណៈប្រតិភូនាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងបីបានបញ្ជាក់ថា ជំនួបប្រាស្រ័យលើកនេះ គឺជាសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាក់ស្តែង សំដៅអនុវត្តការយល់ឃើញរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងបី វៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា: រួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ជម្រុញទំនុកចិត្ត ពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងប្រជាជន និងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងបី។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះ នាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងបីបានចូលរួមសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន ដូចជា៖ ពិធីដាក់កម្រងផ្កា និងអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ និងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap; ទៅទស្សនាសារមន្ទីរ និងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ការផ្លាស់ប្តូរ វប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡា; ទស្សនាបង្គោលព្រំដែនចំណុចប្រសព្វនៃប្រទេសទាំងបី វៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា; ពិធីដាំដើមឈើមិត្តភាព និងការរៀបចំសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គមផ្សេងៗទៀតផងដែរ៕