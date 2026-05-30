ព័ត៌មាន

នាយទាហានវ័យក្មេងនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងបី វៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា៖ បោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅអនាគត

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា នៅទីក្រុងដាណាំង គណៈកម្មាធិការយុវជនកងទ័ព នៃអគ្គស្នងការនយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានរៀបចំកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យរវាងនាយទាហានវ័យក្មេងនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងបី វៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា។
គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យឆ្នាំ ២០២៦ សម្រាប់មន្រ្តីយោធាវ័យក្មេងនៃប្រទេសវៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជា។ រូបថត៖ qdnd

កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យនេះ មានប្រធានបទ «មិត្តភាពដ៏ ស្អិតរមួត - បោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំឆ្ពោះទៅអនាគត»។ ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ តំណាងគណៈប្រតិភូនាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងបីបានបញ្ជាក់ថា ជំនួប​ប្រាស្រ័យលើកនេះ គឺជាសកម្មភាពដ៏​មានអត្ថន័យជាក់ស្តែង សំដៅអនុវត្តការយល់ឃើញរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងបី វៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា: រួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញ​ទៅមក ជម្រុញ​ទំនុកចិត្ត ពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងប្រជាជន និងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងបី។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះ នាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងបីបានចូលរួមសកម្មភាពដ៏​មានអត្ថន័យជាច្រើន ដូចជា៖ ពិធីដាក់កម្រងផ្កា និងអុជធូប​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក​ប្រធាន ហូជីមិញ និងលោក​នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap; ទៅទស្សនាសារមន្ទីរ និងកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ ការផ្លាស់​ប្តូរ វប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡា; ទស្សនាបង្គោលព្រំដែនចំណុចប្រសព្វនៃប្រទេសទាំងបី វៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា; ពិធីដាំដើមឈើមិត្តភាព និងការរៀបចំសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គមផ្សេងៗទៀតផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម អញ្ជើញទៅទស្សនរោងចក្របច្ចេកវិទ្យានៅសិង្ហបុរី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី និងថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La លើកទី ២៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានចូលរួមពិធីដាំដើមឈើនៅសួនរុក្ខជាតិសិង្ហបុរី។
