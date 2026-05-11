នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា ច្បាប់ និងស្ថាប័ននានាគឺជារបកគំហើញយុទ្ធសាស្ត្រ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងនាមជាស្ថាប័នសេនាធិការយុទ្ធសាស្ត្រដល់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការតាក់តែងច្បាប់ និងកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន ក្រសួងយុត្តិធម៌មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំធេង និងតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាថា ច្បាប់ និងស្ថាប័ននានាពិតជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ និងកំណើនពីខ្ទង់។ ក្រសួង និងផ្នែកយុត្តិធម៌ត្រូវតែដើរជួរមុខ ច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះក្នុងការកសាងច្បាប់ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ នៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ; លើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងពង្រឹងវិន័យក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងច្បាប់។
ចំពោះកិច្ចការច្បាប់អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់អន្តរជាតិដែលកើតមានឡើង ជាពិសេសគឺវិវាទវិនិយោគអន្តរជាតិ សំដៅការពារផលប្រយោជន៍ជាតិ សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់បុគ្គល អង្គការ និងស្ថាប័នរដ្ឋវៀតណាម៕