ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា ច្បាប់ និងស្ថាប័ននានាគឺជារបកគំហើញយុទ្ធសាស្ត្រ​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ច​ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២៦មក ទិសដៅនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់​រយៈពេលខាងមុខ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង​។ រូបថត៖ VNA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងនាមជាស្ថាប័នសេនាធិការយុទ្ធសាស្ត្រដល់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការតាក់តែងច្បាប់ និងកំណែទម្រង់​ស្ថាប័ន ក្រសួងយុត្តិធម៌មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងធំធេង និងតួនាទីយ៉ាង​សំខាន់ក្នុងការធានាថា ច្បាប់ និងស្ថាប័ននានាពិតជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ជាតិ និងកំណើនពីខ្ទង់។ ក្រសួង និង​ផ្នែកយុត្តិធម៌ត្រូវ​តែ​ដើរជួរមុខ ច្នៃប្រឌិតការត្រិះរិះក្នុងការ​កសាងច្បាប់ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ នៅពេលដែលវៀតណាម​កំពុងធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ; លើក​កម្ពស់សមត្ថភាព និងពង្រឹងវិន័យក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងច្បាប់។

ចំពោះកិច្ចការច្បាប់អន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់អន្តរជាតិដែលកើតមាន​ឡើង ជាពិសេសគឺវិវាទវិនិយោគអន្តរជាតិ សំដៅការពារផលប្រយោជន៍ជាតិ សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់បុគ្គល អង្គការ និងស្ថាប័នរដ្ឋវៀតណាម៕

តាម vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រ "យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក

វេទិកាត្រួត​ពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិ (IMRF) លើកទី ២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​បរិបទដែលការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា​ប្រឈមដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីប្រទេសជិត ១៣០ រួមជាមួយ​អង្គការអន្តរជាតិ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​។
