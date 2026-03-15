ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតសង្កាត់ តី ហូ (ហាណូយ)
នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់សង្កាត់តីហូ ជាពិសេសនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ២១ ហើយបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសង្កាត់តីហូ បង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ទាំង ១០០% អនុវត្តន៍សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋរបស់ខ្លួម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យសង្កាត់ តៃហូ រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យ សុវត្ថិភាព និងស្របច្បាប់; ជ្រើសរើសតំណាងដ៏សក្តិសមដោយឈ្លាសវៃ ដើម្បីតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន ក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១; និងចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិដ៏រុងរឿង អារិយ្យធម៌ ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែសប្បាយរីករាយ និងវិបុលភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី៕