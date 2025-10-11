Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញអញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារឆ្លើយតបទឹកជំនន់នៅតំបន់មាត់ទន្លេហាណូយ

នាយប់ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការងារឆ្លើយតបទឹកជំនន់នៅឃុំ Trung Gia និង Da Phuc ក្នុងទីក្រុងហាណូយ ជាកន្លែងកំពុងរងការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទឹកជំនន់នៅតាមដងទន្លេកំពុងកើនឡើង។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញអញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារឆ្លើយតបទឹកជំនន់នៅតំបន់មាត់ទន្លេហាណូយ។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV

អញ្ជើញចុះពិនិត្យនៅទីតាំងជាក់ស្តែង នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទាំងនេះគឺជាតំបន់ងាយរងគ្រោះ ដោយស្នើឱ្យទីក្រុងហាណូយ សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមដានបម្រែបម្រួលទឹកជំនន់ឱ្យបានដិតដល់ ដើម្បីមានផែនការឆ្លើយតបសមស្រប រួមទាំងគិតគូរអំពីករណីដ៏អាក្រក់បំផុត ដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនចំនួន ៣ម៉ឺន នាក់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព។

លើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារទំនប់ទឹក នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជន ដែលបានបំពេញការងារពេញមួយយប់ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត និងបន្ទាន់បំផុត។ មកទល់ពេលនេះ ប្រឡាយនៅភូមិ An Lac និងភូមិ Phong My ត្រូវបានចាក់ដីឡើងកម្ពស់ប្រហែល ១ម៉ែត្រ ការពារមិនអោយទឹកជន់លិចចូលតំបន់លំនៅដ្ឋានខាងក្នុង។

អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា បងប្អូនប្រជាជននឹងរួបរួមគ្នា គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់ទីក្រុងហាណូយ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ សិក្សាពីដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទំនប់ទឹក ព្រោះពេលនេះកម្ពស់ទឹកទន្លេបានលើសកម្រិតទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ៕ 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចឯកជន វៀតណាមលើកទី១ និងគំនិតផ្តួចផ្តើម “សាធារណៈ - ឯកជន - កសាងប្រទេសជាតិឲ្យរឹងមាំ - វិបុលភាព” នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ សង្ឃឹមថា សហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនត្រូវអនុវត្តន៍ “ការត្រួសត្រាយ ៣” “ខ្លាំងមាំមួន ២” ដើម្បីសម្រេចបាន នូវគោលដៅស្របគ្នាថា “សេដ្ឋកិច្ចឯកជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ។
