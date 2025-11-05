Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យមានការបង្ការ ទប់ទល់នឹងព្យុះកាល់ម៉ាអេហ្គី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ព្យុះកាល់ម៉ាអេហ្គី នឹងបន្តធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីខាងលិចនៃតំបន់ពាយ័ព្យ ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា នឹងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើត ដែលក្លាយជាព្យុះទី ១៣ នៅសមុទ្រខាងកើតក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។

ការព្យាករណ៍ទិសដៅចលនារបស់ព្យុះលេខ ១៣ កាល់ម៉ាអេហ្គី ។ ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យាករណ៍ជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយម
 

បន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើត ព្យុះនេះនឹងបោកបក់ចូលតំបន់ភាគកណ្តាល ក្នុងបរិបទដែលតំបន់នេះទើបតែជួបប្រទះនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការ ជៀសវាង និងទប់ទល់នឹងព្យុះកាល់ម៉ាអេហ្គី និងទឹកជំនន់ក្រោយព្យុះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង សាខា ខេត្ត និងក្រុង ជាពិសេសតំបន់នានាចាប់ពីទីក្រុងដាណាំងដល់ខេត្តខាញ់ហ័រ ត្រូវតាមដាននិងស្វែងយល់ពីបម្រែបម្រួលរបស់ព្យុះ និងទឹកជំនន់; ពិនិត្យផែនការ និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដាក់ពង្រាយវិធានការជាបន្ទាន់សំដៅបង្ការ ជៀសវាង និងទប់ទល់ទៅនឹងព្យុះ និងទឹកជំនន់ក្រោយព្យុះ; ធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសម្រាប់ជីវិតប្រជាជន កាត់បន្ថយការខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន និងរដ្ឋ ហើយកុំធ្វើអសកម្ម ឬភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងស្ថានភាពណាមួយទាំងអស់។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ទូរទស្សន៍វៀតណាម ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម និងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននានា បង្កើនពេលវេលាផ្សាយ និងរាយការណ៍ព័ត៌មាន ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចចាប់យកព័ត៌មានអំពីដំណើរការរបស់ព្យុះ ការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងអាជ្ញាធរមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋាន ដើម្បីអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបជាមុន និងកាត់បន្ថយការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងណែនាំប្រជាជនអំពីជំនាញទប់ទល់ព្យុះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម អំពីផ្ទាំងរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរបស់វៀតណាម លោក Shantanu Chakraborty នាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ប្រចាំនៅវៀតណាមដោយវាយតម្លៃថា វៀតណាមត្រូវបង្កើតសន្ទុះកំណើនថ្មីពីការវិនិយោគសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន។
