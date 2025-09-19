Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ “ត្រូវបង្ការ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី”

"ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់ការព្យាករណ៍ ការព្រមាន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី"។ នេះជាសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ក្នុងសន្និសីទទូទាំងប្រទេសអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៤៧ របស់រដ្ឋាភិបាល ចេញផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅថ្នាក់ជាតិស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងនគរបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV

អញ្ជើញថ្លែងក្នុងសន្និសីទនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានលើកច្បាស់ពីតម្រូវការលើកកម្ពស់ការព្យាករណ៍ និងការព្រមាន អំពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី; គោលដៅគឺដើម្បីការពារ ទប់ស្កាត់ និងមិនឱ្យឧប្បត្តិហេតុកើតឡើង; ប្រសិនបើឧបទ្ទវហេតុបានកើតឡើង ត្រូវតែដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់រហ័ស បន្ទាន់ ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថា ត្រូវតែមានវិធានការវិទ្យាសាស្ត្រទូលំទូលាយ ដោយយកប្រជាជនជាមុខសញ្ញានៃការការពារ ហើយប្រជាជនក៏ជាម្ចាស់កម្មវត្ថុដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីដែរ។

នាពេលខាងមុខនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី; បន្តសុក្រឹត្យប្រព័ន្ធច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបង្ការនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណី។ ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍និងព្រមានត្រូវផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ ទន្ទឹមនឹងនោះសុក្រឹត្យសំណុំសូចនាករសន្តិសុខ សុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពជាតិ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ការព្រមាន និងរៀបចំសកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន ជួបសន្ទនាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន ជួបសន្ទនាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុង គូឡាឡាំពួ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន បានជួបសន្ទនាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Anwar Ibrahim។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top