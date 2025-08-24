ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ៖ ត្រូវធានាឱ្យទទួលបានការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលស្មើៗគ្នា
អញ្ជើញថ្លែងមតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាម មិញជិញបានគូសបញ្ជាក់ថា ចាំបាច់ត្រូវធានាឱ្យទទួលបានការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលស្មើភាពគ្នា; ដាច់ខាតមិនត្រូវបណ្តោយឱ្យសិស្សខ្វះខាតសាលារៀន ថ្នាក់រៀន គ្រូបង្រៀន អាហារ ឬសម្លៀកបំពាក់ឡើយ។ សន្និសីទនេះធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត រវាងទីតាំងនៃទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលតភ្ជាប់ជាមួយចំណុចស្ពាននៃខេត្ត-ក្រុងចំនួន ៣៤។
ក្នុងសន្និសីទនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល មានការច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍន៍ឈានទៅមុខ ផ្លាស់ប្តូរពីការចាត់ទុកការអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលជាការងាររបស់តែវិស័យអប់រំ ទៅជាកិច្ចការរួមនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល របស់ប្រជាជនទាំងមូលនិងសង្គមទាំងមូល។ ជាមួយគ្នានោះ ត្រូវមានវិធីសាស្រ្តក្នុងទិសដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលស្មើៗគ្នា ជាពិសេសជនក្រីក្រ ប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងជនជាតិភាគតិច។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើទស្សនៈថា "សិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល និងម្ចាស់កម្មវត្ថុ - គ្រូបង្រៀនជាកម្លាំងចលករ - សាលារៀនជាជើងទម្រ - គ្រួសារជាទីបង្អែក - សង្គមគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យវិស័យអប់រំ បន្តខិតខំក្នុងគោលដៅនៃការច្នៃប្រឌិតជាមូលដ្ឋាន និងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសក្នុងយុគសម័យថ្មី៕