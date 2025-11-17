ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញជីញនិងភរិយា ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយវ៉ែត
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) យន្តហោះដឹកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានគុយវ៉ែត ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយវ៉ែត។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋគុយវ៉ែត សេក អាម៉ាដ អាប់ឌុល ឡា អាល់ - អាម៉ាដ អាល់ សាបា (Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah)។
នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែត ក្រោយរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំ (លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន តាន់យុង បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយវ៉ែត ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩)។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញជីញ នឹងអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយវ៉ែត និងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិ បត្តិការ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញជីញ ក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសគុយវ៉ែតផងដែរ។ ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកផាម មិញជីញ នឹងអញ្ជើញទទួលជួបធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលបន្ទុកវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសគុយវ៉ែត។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសគុយវ៉ែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី ភរិយា និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ក៏នឹងជួបសំណេះ សំណាលជាមួយកម្មាភិបាលស្ថានទូត និងសហគមន៍ជនវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសគុយវ៉ែតផងដែរ; ទទួលក្រុមសេដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែត; ថ្លែងសុន្ទរកថាគោលនយោបាយ; ទស្សនាគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ធម្មតា.... ៕