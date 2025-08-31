ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ សហគមន៍ធុរកិច្ចបង្កើតរបក់គំហើញ និងច្នៃប្រឌិតដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ
ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគមន៍ធុរកិច្ច និងក្រុមសហគ្រិនកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែខ្លាំងឡើង; ជានិច្ចកាលពង្រីកតួនាទីនិងបេសកកម្មត្រួសត្រាយផ្លូវនិងដើរជួរមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅជាមួយពិភពលោក។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ចបន្តរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាល ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងទិសដៅប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ក្លាហាន និងរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯង ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ៖ “សូមស្នើរឱ្យសហគមន៍ធុរកិច្ច និងសហគ្រិនបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីការត្រិះរិះ ការយល់ដឹង ចក្ខុវិស័យ និងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ហើយបើកចំហរាល់ប្រភពធនធាន និងកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ ជំរុញខ្លាំងការកៀងគរ និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងទម្រង់នៃភាពជាដៃគូរដ្ឋ-ឯកជន តាមគំរូនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ អភិបាលកិច្ចឯកជន ការវិនិយោគសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងឯកជន ការវិនិយោគឯកជននិងការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ។ល។ បន្តធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារផលិតផលនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ជាពិសេសសម្រាប់មុខទំនិញនាំចេញដែលមានគុណសម្បត្តិរបស់សហគ្រាសនិងសហគ្រិនវៀតណាម ក៏ដូចជាសហគ្រាស FDI ពង្រឹងការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការតភ្ជាប់ ការផ្គត់ផ្គង់ និងជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាស បំពេញតម្រូវតាមស្តង់ដារថ្មីរបស់ទីផ្សារនាំចេញ”។
ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ធុរកិច្ច និងសហគ្រិនវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគោលដៅកសាងប្រទេសវៀតណាមដ៏ខ្លាំងមាំមួន វិបុលភាព ប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរធូរធារ និងសុភមង្គល៕