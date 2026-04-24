ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ខិតខំបើកចំណាយដើមទុន ១០០% នៃផែនការដើមទុនឆ្នាំ ២០២៦ រួមចំណែកអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីរខ្ទង់
នៅក្នុងសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានលើកច្បាស់ថា រដ្ឋាភិបាលកំណត់ការវិនិយោគសាធារណៈជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ និងសម្រាប់អាណត្តិទាំងមូល។ តាមនោះ ការវិនិយោគសាធារណៈត្រូវតែដើរតួនាទីនាំមុខ យ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយធ្វើឱ្យសកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយការវិនិយោគនៅទូទាំងសង្គម។
ទាក់ទងនឹងភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង មានប្រសាសន៍ថា៖ “ត្រូវបង្កើតផែនការបើកចំណាយដើមទុនសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ។ បែង ចែកដើមទុន ជាបន្ទាន់ទៅគម្រោងដែលមានសមត្ថភាពបើកចំណាយដើមទុនល្អ និងតម្រូវការដើមទុនបន្ថែម។ ត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅអង្គភាព និងការដ្ឋានសំណង់។ កំណត់ចំណុចខ្វះខាត និងចំណុចខ្សោយនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ នៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗ និងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើរឲ្យដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ២ នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់រួមបញ្ជូលស្តីពីច្បាប់វិនិយោគសាធារណៈ ច្បាប់ថវិការដ្ឋ ធ្វើវិសោ ធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការដេញថ្លៃ; ជំរុញកកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងការវិនិយោគ សាធារណៈតាម ទិសសាមញ្ញ និងតម្លាភាព៕