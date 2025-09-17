Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូជិត ១.០០០ នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័ន សាខា មូលដ្ឋាន អង្គការអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសហគមន៍ធុរកិច្ចឯកជនទូទាំងប្រទេស។
  នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ ចូលរួមសម័យសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនវៀតណាម (VPSF) ឆ្នាំ ២០២៥។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV  
  នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ ។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV  
  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវេទិកា។ រូបថត៖ Lai Hoa/VOV  

អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ សង្ឃឹមថា អង្គភាពអាជីវកម្ម និងសហគ្រិននឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស និងរដ្ឋ បង្ហាញពីក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម និងទំនួលខុសត្រូវសង្គម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃអយ្យការប្រជាជនកំពូលវៀតណាម លោក Nguyen Huy Tien និងអគ្គមេធាវីមកពីប្រទេសសមាជិកចំនួន៩ នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) រួមមាន ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃ បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។
