Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក សុន សាយ ស៊ីផាន់ដុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ចជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទីបី ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។

តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សម្តេចមហាបវរធីបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទីបី ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨-៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦៕​

តាម vovworld.vn/km

អត្ថបទផ្សេងទៀត

គោលជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមគឺហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះគ្រប់ទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំទាំងអស់

“គោលជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមគឺហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះគ្រប់ទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំទាំងអស់”

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Pham Thu Hang ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ វៀតណាមបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលករ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top